Vilpas hankki takamiesosastolleen kovasta Serie A:sta lähtöpassit saaneen Tyler Cheesen

Salon Vilpas löysi nopeasti korvaajan viime viikolla lähtöpassit saaneelle Jahaad Proctorille. Takamiesosastoa saapuu täydentämään amerikkalainen Tyler Cheese, joka sai puolestaan juuri lähteä Italian Serie A:ssa pelaavan Trevison riveistä.

Päävalmentaja Sami Toiviaisen mukaan Cheese oli salolaisten tähtäimessä jo kesällä, mutta kahden vuoden sopimus Italiaan oli vetovoimaisempi.

– Hän tuo meille rutkasti lisää monipuolisuutta ja ratkaisuvalmiutta hyökkäyspäähän, ja puolustuksellisesti saamme lisää kokoa takakentälle. Iso asia on myös, että hän on ollut alkukauden kivikovassa seurassa pelaamassa ja treenaamassa, joten hän on varmasti saman tien pelikunnossa, Toiviainen totesi Vilppaan kotisivuilla.

Vilppaan tiedotteen mukaan Cheesen aika Trevisossa päättyi, koska seura halusi tilalle erilaisen pelaajan. Italialaismediassa uutisoitiin syksyn aikana kuitenkin välirikosta pelaajan ja seuran välillä.

23-vuotias Cheese ehti pelata kolme peliä Serie A:ssa 11 minuutin ja neljän pisteen keskiarvolla. Yliopistourallaan Cheese edusti Florida Southwestern State ja University of Akronia varsin hyvillä tilastolukemilla.