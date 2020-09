Makwan Amirkhanin ura vapaaottelun kivikovassa eliittipromootio UFC:ssa jatkuu jo vajaan kahden viikon päästä. Turussa viime kuukaudet tiiviisti ja intensiivisesti harjoitellut höyhensarjan ottelija kohtaa 10. lokakuuta Abu Dhabissa kovista potkuista tunnetun Brasilian Edson Barbozan. Ottelu käydään samassa paikassa Fight Islandiksi nimetyllä Yasin saarella, jossa Amirkhani voitti edellisessä UFC-ottelussaan heinäkuussa Danny Henryn anakondakuristuksella.

Barboza on Amirkhanille erittäin kova vastus. 34-vuotias brassi on erittäin kokenut vapaaottelija, joka debytoi UFC:ssa jo kymmenen vuotta sitten. Barboza on ollut parhaimmillaan sijoitettuna UFC:n kevyen sarjan neljänneksi. Nyt hän ottelee sarjaa alempana. Vaikka Barboza on hävinnyt kolme edellistä otteluaan, on hän vedonlyöntitoimistojen mukaan selkeä suosikki kamppailuun.

– Kun minulle viimeksi ehdotettiin vastustajaksi Danny Henryä, vastasin, että ottelen ketä tahansa vastaan, mutta erityisen mielelläni kohtaisin Edson Barbozan, Amirkhani muistelee vedonlyöntiyhtiö Betsafen tiedotteessa.

Amirkhanin oli tarkoitus otella seuraavan kerran vasta viikkoa myöhemmin. Ottelun aikaistuminen ei kuitenkaan haittaa. Takana on erittäin intensiivinen harjoittelujakso Turussa, ja Amirkhani lähtee otatukseen itseluottamusta uhkuen.

– Minulla on ollut jo pitkään sellainen tunne, että voin haastaa sarjani kärkikymmeniköstä kenet vain. Olen paha vastustaja heistä jokaiselle. Treenien suhteen kaikki on mennyt suunnitellusti ja mieleni on tyyni, hän sano.

Välittömästi ottelun varmistuttua Amirkhani alkoi siirtää sisäistä kelloaan niin, että vuorokausirytmi noudattelee ottelupäivän aikataulua. Ottelu käydään aamuyöstä Suomen aikaa. Abu Dhabiin hän lähtee viikkoa ennen varsinaista koitosta.

– Nyt menen nukkumaan viiden tai kuuden maissa aamulla. Harjoitukset vedetään tiimin kanssa keskellä yötä. Onneksi kun iltapäivällä herään, on vielä valoisaa, eikä tarvitse elää kokonaan pimeässä, Amirkhani kertoo tiedotteen mukaan.

Suomen kautta aikojen menestyneimmällä vapaaottelijalla Amirkhanilla on takanaan kahdeksan ottelua UFC:ssa. Niistä kuusi on päättynyt hänen voittoonsa.