Sotkamo palasi miesten Superpesiksen mestariksi – Roope Korhoselle 12:s mestaruus Jymyssä

Sotkamo palasi miesten Superpesiksen mestariksi ensi kertaa sitten vuoden 2015. Sotkamo kukisti kauden loppuottelusarjassa Kouvolan voitoin 2–1. Kainuulaiset voittivat kolmannessa loppuottelussa vastustajansa selvästi jaksoin 2–0 (3–2, 12–5).

Sotkamo johti ensimmäistä jaksoa jo 3–0 etenkin Niko Korhosen kunnarin ja yhden tavallisen juoksun lyönnin ansiosta. Niko Korhonen löi pallon Kouvolan kolmospuolelta läpi jo ensimmäisessä vuoroparissa. Kouvola nousi neljännessä vuoroparissa kahden juoksun päähän, mutta ei kyennyt lisäjuoksuihin.

Toisen jakson Kouvola aloitti vahvasti ja nousi 2–1-johtoon. Tahti kääntyi jo toisessa vuoroparissa Sotkamon eduksi, kun Jymy kiri kuuden juoksun siivittämänä 7–2-johtoon. Siitä Kouvola ei enää toipunut, ja Sotkamo ilotteli jaksovoittoon juoksuin 12–5.

Sotkamon lyöjäjokerille Roope Korhoselle mestaruus oli uran 12:s Jymyssä. Korhosen, 39, mestaruuksista ensimmäinen tuli vuonna 2001. Kaikkiaan hänellä on peräti 20 miesten SM-mitalia.

Sotkamon pelinjohtaja Jani Komulainen saavutti ensimmäisen mestaruutensa pelinjohtajana, mutta pelaajana hän koki mestaruusjuhlan 12 kertaa.

– Hieno tunne. Piti odottaa viimeinen palo, ja siihen purkautui kaikki, Komulainen kertoi Ruutu+:n tv-haastattelussa.

Hän arvioi, että joukkueella on hyvä tulevaisuus, sillä mukana on paljon nuoria pelaajia. Yksi nuorukaisista on pelinjohtaja Komulaisen poika, 17-vuotias Aapo Komulainen.

Kouvolan Pallonlyöjien mestaruusodotus jatkuu yhä. Seuran tuorein mestaruus on 44 vuoden takaa vuodelta 1976. Kouvolalla oli mahdollisuus ratkaista mestaruustaistelu viime viikonloppuna kotikentällään, mutta Sotkamo voitti ja siirsi ratkaisun tälle päivälle kotikentälleen.

Niko Korhonen pudotuspelien arvokkain

Sotkamon Jymyn Niko Korhonen valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Titteli on hänelle uran ensimmäinen.

– Hieno juttu, mutta joukkuesaavutukset menevät omassa kategoriassa aina edelle, Korhonen muistutti Superpesiksen tiedotteessa.

Vuonna 2013 hänet palkittiin vuoden poikapesäpalloilijana.

Ratkaisuottelussa Niko Korhonen löi 1+1 juoksua. Sotkamon Jymyn kasvatti voitti pudotuspelien kärkilyöntitilaston 58 onnistumisellaan ja heitti useita tärkeitä paloja polttolinjassa.