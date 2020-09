Jalkavammasta kärsinyt Ruusuvuori joutui luovuttamaan Ruudia vastaan Yhdysvaltain avoimissa

Helsinki

Emil Ruusuvuori on joutunut luovuttamaan tenniksen US Openin miesten kaksinpelin 2. kierroksen ottelun Norjan Casper Ruudia vastaan. Ruusuvuori kärsi ottelussa jalkavammasta.

Ruud vei kaksi ensimmäistä erää 6–4, 6–3 ja johti kolmatta erää luovutushetkellä murron turvin 3–2. Ruusuvuoren jalkaa hierottiin toisen erän alussa.

Ruud on sijoitettu turnauksessa 30:nneksi ja on miesten maailmanlistalla sijalla 37. Ruusuvuori on listalla sijalla 92.