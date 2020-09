Ensimmäisen voittonsa grand slam -tasolla taistellut Ruusuvuori kohtaa torstaina treenikaverinsa

Emil Ruusuvuoren, 21, pääsarjadebyytti tenniksen grand slam -tasolla oli mainio. Suomalainen eteni myöhään torstaina toiselle kierrokselle voittaesaan 31-vuotiaan Aljaz Bedenen (ATP-53) tiukasti viidessä erässä 6–3, 3-–, 6-–, 4-–, 6–1. Toisella kierroksella suomalaista vastaan asettuu 30. sijoitettu norjalainen Casper Ruud, jonka kanssa Ruusuvuori harjoitteli ennen Yhdysvaltoihin lähtemistä Meilahden Liikuntakeskuksella. Ottelu pelataan torstaina.

– Ensinnäkin ensimmäinen voitto grand slam -tasolla tuntuu hyvältä. Todella hyvä ottelu kokonaisuutena – tänään oli hyvää tennistä ja tiukkaa vääntöä. Jokainen erä oli suhteellisen tasainen ja käänteitä oli molempiin suuntiin. Olen tyytyväinen ja nyt katseet seuraavaan otteluun, kommentoi Ruusuvuori Tennisliiton tiedotteessa.

– Tämä oli ensimmäinen viisieräiseni ja mielestäni käsittelin sen hyvin. Kyllä tämä vääntäminen tuntuu kropassa, mutta ihan normaaleja tuntemuksia on, vaikkakin rasitus oli kova.

Seuraavaksi Ruusuvuori kohtaa itselleen tutun norjalaisen Ruudin.

– Ei sillä ole niin suurta väliä kuka on verkon toisella puolella. Omaa peliäni lähden pelaamaan ja sitä kautta rakentamaan. Kenttä on täällä nopea ja aggressiivisuuden kautta on hyvä rakentaa peliä. Pallon pomppu on todella matala ja se tuo haasteita niin pelillisesti kuin fyysisestikin. Ruudilla on vahva kämmen ja sieltä hän saa paljon tehoja aikaan. Katsotaan mitä tulee torstaina, mutta hyvillä fiiliksillä siihen, päätti Ruusuvuori.