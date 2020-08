Kalle Mäkisen painit käynnisti painikauden uudelleen – perinteinen kisa käytiin sadan osallistujan voimin

Kupittaan Urheiluhallissa väännettiin lauantaina perinteinen Kalle Mäkisen painit -turnaus jo 37. kertaa. Turun Voimamiesten järjestämä yksipäiväinen kisa oli ensimmäinen suurempi suomalainen painiturnaus korona-ajan alkamisen jälkeen, ja siten ensimmäinen painikisa Suomessa puoleen vuoteen.

Kilpailu on kerännyt viime vuosina laajan osanoton painijoita myös esimerkiksi Virosta, mutta tällä kertaa kaikki 100 kisaan osallistunutta painijaa olivat suomalaisia.

– Valitettavasti kaikkien ulkomaisten vääntäjien tulo Turkuun peruttiin viikkoa ennen kisoja, sillä emme halunneet ottaa mitään riskejä, järjestävän seuran puuhamies Juha Kangasalusta kertoi.

Kaikesta huolimatta Kupittaalla nähtiin vauhdikkaat ja värikkäät kisat, joissa suurinta menestystä nauttivat Ilmajoen Kisailijoiden painijat. Myös järjestävä seura sai menestystä, sillä Pohjanmaalla asuva mynämäkeläinen Mattias Poutanen voitti 63-kiloisten sarjan isännän ottein. Poutanen voitti Aleksi Seppälän ja Eemeli Rautasen varmasti pistein 7–0 ja 5–1.

Suomen kärkinimiä ei Turussa tällä kertaa nähty aikuisten sarjojen osallistujalistan jäätyä vaatimattomaksi. Viime vuosina kisan vakiokävijöihin kuulunut nuorten maailmanmestari Arvi Savolainen ei hänkään ollut mukana.

Kalle Mäkisen painit on osa painin Suomi Cupia, josta on painittu Turun kisa mukaan lukien vasta neljä osakilpailua. Cupin, kuten painikauden kohtalo yleisemminkin on kysymysmerkkien alla, sillä Suomi Cupin seuraava osakilpailu Kotkassa on jo jouduttu perumaan.

Vaakalaudalla ovat myös marraskuussa Tampereella järjestettäväksi aiotut alle 23-vuotiaiden MM-kisat, joita ei vielä toistaiseksi ole peruttu. Suomen painin päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela suhtautuu tilanteeseen realistisesti.

– En usko kisojen toteutuvat millään muotoa, koska koronapandemia riehuu edelleen, hän totesi TVM:n tiedotteessa.