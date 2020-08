Siilinjärven ja Koskenkorvan superpesisottelun tulos muuttuu – syynä edustuskelvoton pelaaja

Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan ohjausryhmä on tehnyt päätöksen koskien 11.8. pelattua miesten Superpesiksen ottelua Siilinjärven Pesis-Koskenkorvan Urheilijat. Ottelun lopputulos 2–0 (1– 0, 5–1) muutetaan Koskenkorvan Urheilijoiden voitoksi 0–2 (0–1, 0–1) edustuskelvottoman pelaajan vuoksi, Pesäpalloliitto tiedottaa.

Siilinjärven Pesis ja Sotkamon Jymy sopivat ennen kauden alkua Matias Litmasen määräaikaisesta siirrosta Sotkamon Jymystä Siilinjärven Pesikseen. Siirtoa ei kuitenkaan oltu tehty Pesäpalloliiton järjestelmään.

Pesäpallon kilpailumääräysten mukaisesti edustuskelpoisuusrikkomukseen voidaan puuttua kolmen vuorokauden kuluessa ottelun päättymisen jälkeen. Kilpailutoiminnan ohjausryhmä käsitteli otteluiden lopputulosten näkökulmasta Siilinjärven Pesiksen otteluita 9.8. ja 11.8.

9.8. pelatun ottelun Imatran Pallo-Veikot voitti 0–2 (2–9, 3–4), joten ottelutulos pysyy voimassa. Sen sijaan 11.8. pelatun ottelun tilastot jäävät voimaan, mutta lopputulos muutetaan Koskenkorvan Urheilijoiden voitoksi 0–2 (0–1, 0–1).

Lisäksi kilpailutoiminnan ohjausryhmä antaa Siilinjärven Pesikselle vakavan kirjallisen huomautuksen huolimattomuudesta edustuskelpoisuusasioissa koskien kauden aiempia otteluita, joissa Matias Litmanen on edustanut Siilinjärven Pesistä.

– Vastuu on aina seuralla pelaajien edustusoikeuksien osalta. Pesäpalloliitolla on kuitenkin meneillään sähköisten järjestelmien uudistus, jossa rakennetaan työkaluja seurojen tueksi. Yhtenä tavoitteena on auttaa seuroja hallitsemaan kilpailumääräyksiin liittyviä asioita ja huomaamaan inhimilliset erehdykset ajoissa, Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö Timo Lamminen toteaa.