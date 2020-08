Pöytyän naisten ykköspesisjoukkueessa koronaepäily – ottelu Kankaanpäätä vastaan siirtyy

Pöytyän Urheilijoiden naisten ykköspesisottelu Kankaanpäätä vastaan siirrettiin varotoimenpiteenä kolmen Pöytyän pelaajan saatua maanantaina influenssan kaltaisia oireita. Pöytyän oli tarkoitus pelata Kankaanpäässä tänään keskiviikkona.

Joukkueen pelaajat ovat käyneet koronatesteissä tiistaina. Pöytyän Urheilijoiden pesäpallojaostosta asiaa kommentoi Olli-Pekka Pauna, jonka mukaan testitulokset eivät valmistuneet ottelupäivään mennessä.

– Pelaajista kaksi on käynyt koronatestissä. Kolmannen oireet ovat olleet niin lieviä, ettei testiä tehty. Tulosten saaminen kestää yhdestä kolmeen päivään, Pauna kertoo.

Kaikki kolme pelaajaa ovat tällä hetkellä karanteenissa.

– Toistaiseksi kaikki joukkueen toiminta on pysäytettynä, Pauna jatkaa.

Toistaiseksi uusi pelipäivä ei ole tiedossa. Se vahvistetaan myöhemmin, kertoo kilpailupäällikkö Timo Lamminen liiton tiedotteessa.

– Kilpailutoiminnan ohjausryhmä käsittelee eteen tulevat tilanteet aina tapauskohtaisesti. Naisten Ykköspesiksen loppukauden pelitahti antaa tässä tapauksessa mahdollisuuden käyttää tätä varotoimenpidettä ja pelaamaan tilanteessa varman päälle, Lamminen kommentoi.

Pöytyän Urheilijat on naisten Ykköspesiksen etelälohkossa kolmantena, edellään nimenomaan Kankaanpään Mailajuniorit. Pöytyällä runkosarjan otteluita on pelaamatta kolme. Ykköspesiksen pudotuspelien on tarkoitus käynnistyä 26.8.