Paavo Nurmen kisojen osallistujat julkaistiin – useat arvokisamitalistit tähdittävät yleisurheiluiltaa

Ensi viikon tiistaina järjestettävien Paavo Nurmen kisojen lopullinen osanottajaluettelo pitää sisällään kovia yleisurheilijoita, sillä Turun Urheilupuistossa nähdään lukuisia arvokisamitalisteja. Miesten heittolajeista keihäässä nähdään kaksi reilusti yli 90 metriä urallaan heittänyttä Saksalaista, kun Johannes Vetter ja Andreas Hofmann osallistuvat kisoihin. Saksalaisille etukäteen kovimman haasteen tarjoavat Ruotsin Kim Amb ja Puolan Marcin Krukowski.

Myös kiekkoringissä on odotettavissa tasokas kilpailu, kun ennätyksekseen lähes 72 metriä heittäneet ruotsalaishuippu Daniel Ståhl ja puolan kaksinkertainen olympiahopeamitalisti ja MM-kultaa vuonna 2015 Pekingissä juhlinut Piotr Malachowski kohtaavat.

Juoksumatkoilla etukäteen arvioituna kovimmat menijät tulevat Ranskasta, kun 100 metrin sileällä kilpailevat urallaan 12 arvokisamitalia rohmunnut Cristophe Lemaitre ja aidatun ratasuoran alle 13 sekuntiin juossut Pascal Martinot-Lagarde. Lemaitren kovimmat haastajat ovat Iso-Britannian Chindju Udah ja Richard Kilty, kun taas Martinot-Lagarden ohella aitasuoran on nopeimmin juossut Etelä-Afrikan ennätysmies Antonio Alkana.

400 metrin aitajuoksussa Oskari Mörö saa matkaseurakseen muun muassa virolaisen EM-hopeamitalistin Rasmus Mägin sekä EM-nelosen Ludvy Vaillantin.

3000 metrin estejuoksussa suomalaishuippu Topi Raitanen lähtee matkaan ennakkosuosikkina yhdessä 19 sadasosaa Raitasta kovemman ennätysajan omaavan Zak Seddonin kanssa.

Naisissa suomalaisittain herkullinen kattaus on tarjolla 100 metrin aitajuoksukilpailusta, kun Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske saavat Nadine Visserin lisäksi vierelleen esimerkiksi puolalaisen Karolina Koleczekin ja Ranskan Solene Ndaman. Kaikkiaan kilpailusta on odotettavissa tasokas, sillä peräti kahdeksan juoksijan ennätys on alle 13 sekuntia.

Kolmiloikassa Suomen ennätystä itselleen hamuavaa Kristiina Mäkelää kirittävät viime vuonna voittoa juhlinut Bulgarian Gabriela Petrova, Liettuan ennätysnainen Diana Zagainova sekä Portugalin Evelise Veiga.

Pituushyppykisassa Maria Huntingtonille, Taika Koilahdelle ja Miia Sillmanille on tarjolla laadukkaita vastustajia urallaan parhaimmillaan yli seitsemän metriä hypänneen Iso-Britannian Shara Proctorin johdolla.

Naisten seiväshypyssä nähdään kolme yli 480 senttiä ylittänyttä urheilijaa, kun parhaimmillaan 481 hypännyt Iso-Britannian Holly Bradshaw haastaa oman ennätyksensä ja samalla maailman kauden kärkituloksen 483 taivuttanut Ruotsin Michaela Meijerin ja saman ennätystuloksen viisi vuotta sitten tehnyt Kreikan MM-pronssimitalisti Nikoleta Kyriakopouloun.

Korkeuspaikalla kauden mittaan hyppyään parantanut Ella Junnila taistelee voitosta etukäteisarvioissa Italian Alessia Trostin sekä saintlucialaisen Jeannelle Scheperin kanssa.