Uralle pelaajasopimus ja oikeustoimia – Kristian Palotie haastoi Uran oikeuteen, KeVaughn Allen joukkueeseen

Ura Basketin edustusjoukkueen entinen päävalmentaja Kristian Palotien on jättänyt haastehakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen entisestä seurastaan. Asiasta kertoi MTV verkkosivuillaan torstaina.

Palotie ei ole oman näkemyksensä mukaan saanut hänelle kuuluvia korvauksia määräaikaisen sopimuksensa irtisanomisesta. Maaliskuussa erotetun Palotien sopimus olisi ollut voimassa ensi kauden loppuun asti.

Palotien mukaan Ura Basket on jättänyt maksamatta hänelle ensi kautta koskevat saatavat.

Ura kertoi alkuviikolla myös uutisia pelaajarintamalta. Joukkueeseen liittyy 24-vuotias yhdysvaltalainen takamies KeVaughn Allen. Arkansasin Little Rockissa syntynyt Allen pelasi viime kaudella Montenegron liigassa, edustaen Cetinjen KK Lovćenia.

Yliopistovuotensa Floridassa suorittaneella Allenilla on Uran päävalmentaja Damion Dantzlerin mukaan lupaava tulevaisuus Euroopan koriskentillä.

– Allen on poikkeuksellisen taitava ja lahjakas pelaaja. Hän on hyvä heittäjä ja on lisäksi todella atleettinen. KeVaughn on hiljainen kovan työn raataja, ja sopii kaiken kaikkiaan erinomaisesti suunnitelmiimme, kehuu Damion. Allen osaa luoda itselleen paikkoja ja kykenee myös ottamaan ratkaisevia heittoja, Dantzler kommentoi seuran verkkosivuilla.

Samalla Dantzler kertoo seuran etsivän vielä vielä kahta ulkomaalaisvahvistusta sekä paria kotimaista pelaajaa rosteriin.