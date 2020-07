LP Viesti vahvistuu hollantilaisella Anniek Siebringillä

LP Viesti on solminut yksivuotisen sopimuksen hollantilaisen yleispelaajan, Anniek Siebringin, kanssa. 23-vuotias ja 180-senttinen yleispelaaja saapuu Saloon Saksan Bundesliigasta, jossa hän edusti kaksi edellistä kautta VFB Suhl Lotto Thuringenia.

Päävalmentaja Tomi Lemminkäinen kertoo, että tietoja uudesta pelaajasta saatiin entiseltä viestiläiseltä Roosa Koskelolta ja Plokia ja Vampulaa edustaneelta Taylor Burnsilta.

– Saimme sekä Koskelolta että Burnsilta positiivista viestiä Siebringin peliesityksistä Saksassa. Hänellä on jo muutaman vuoden kokemus ulkomailla pelaamisesta, ja vaikka Saksassa hän sai peliaikaa vaihtelevasti, niin Bundesliigan taso on Mestaruusliigaa kovempaa.

– Odotan innolla ensi kautta LP Viestissä. Seura mahdollistaa taistelun mitaleista sekä pelaamisen Mestarien liigassa. Toivon näkeväni teidät pian ja terveenä Salossa, viestittää Siebring seuran tiedotteessa.

Lemminkäisen mukaan joukkue on Siebringin tulon jälkeen lähes valmis, mutta mahdollisesti mukaan tulee vielä yksi yleispelaaja kotimaasta.

– Mielestäni joukkueen suomalaisosasto on kovempi kuin viime vuosina, mutta niin pitääkin olla, koska seitsikossa tulee olemaan maksimissaan kolme ulkomaalaista. Kova kausi on taas edessä pelimäärän suhteen. Vaikka Kuusamo ja Kangasala tuntuvat voittaneen niin viime kuin tulevankin kevään mestaruudet niin kyllä me lähdemme tiukasti haastamaan kaikkia joukkueita, toteaa Lemminkäinen.