Annimari Korte puski vastatuulessa 12,80 – "Tiedän pystyväni ennätykseen"

Lahti

Vastatuuli jarrutti naisaitureiden ilotulitusta Lahden gp-kisoissa. Annimari Korte juoksi alkukauden tapaan voittoon ja olosuhteisiin nähden hyvällä ajalla 12,80, jolla hän jäi neljä sekunnin sadasosaa kauden kärkiajastaan.

Nooralotta Neziri oli juoksussa toinen ajalla 12,99, ja kolmanneksi sijoittunut Reetta Hurske jäi tällä kertaa kolme sadasosaa 13 sekunnin rajasta. Lotta Harala sai juoksun jälkeen ottaa vastaan onnitteluita ennätysajastaan 13,13.

– Ei huono, mutta vastatuuli harmittaa, koska olin ihan valmis juoksemaan ennätykseni, Korte sanoi juoksustaan.

– Tiedän pystyväni ennätykseen, jos pystyn tällaisessa vastatuulessa näin hyvään aikaan.

Korte, 32, juoksi viime vuonna Suomen ennätyksen 12,72. Tällä kaudella hän on juossut kauden kärkiajaksi 12,76 ja kauden muut startit välille 12,81–12,89.

– Olen parantanut tasoani selvästi, Korte iloitsi.

Kauden parhaan kuntonsa Korte ajoittaa elokuulle.

– Olen vasta viime viikolla siirtynyt nopeuskestävyysharjoittelusta nopeusharjoitteluun, enkä ole vielä herkistellyt. Jatkossa ohjelmaa aletaan keventää, Korte kertoi.

Neziri starttasi räväkästi, mutta juoksu ei kulkenut niin hyvin kuin hän toivoi.

– Otin startin jopa riskillä. Se onnistui vihdoin, mutta aika ei ollut niin hyvä kuin odotin, Neziri tunnusti.

– Juoksu oli vähän nihkeää. Ehkä se johtui kovista treenistä, jotka tein edellisen kilpailun jälkeen.

Ella Junnila voitti korkeushypyn Jessica Kähärän kärkitulosta 190 sivuavalla tuloksella. Sen jälkeen hän yritti kolmesti Suomen ennätystä 196.

– Se 190:n hyppy oli hyvä, Junnila iloitsi.

– Muuten minulla oli samoja vaikeuksia kuin kauden ensimmäisessä kilpailussa. Menin ponnistuksessa liian lähelle rimaa.

Junnilan ensimmäinen yritys 196:sta oli lupaava.

– Sanoin Jokelle (valmentaja Jouko Kilpi), että uskon pystyväni ennätykseen. Sen jälkeen tuli sitten hosuttua vauhdinjuoksussa kaarteen kallistuksen kanssa ja menin taas ponnistuksessa liian lähelle.

Lahden kisojen loppuhuipennukseen osui myös miesten keihäskilpailu. Latvian Gatis Cakss otti voiton, ja vasta 19 täyttänyt Topias Laine oli toinen ennätyksellään 78,16.

– Moni asia meni oikein, mutta pystyn parempaan, Laine kertoi kilpailun jälkeen.

– Toivottavasti ennätys paranee vielä tällä kaudella kahdeksalla alkavaksi.

Seitsenottelija Maria Huntington teki hyvää jälkeä pituushypyssä. Hän ylitti entisen ennätyksensä 644 neljällä hypyllä ja kohensi viimeisellään kauden kotimaisen kärkituloksen 651:een.

– Olen tyytyväinen varsinkin, kun meni päälle 650:n viimeisellä, Huntington kertoi Ylen tv-haastattelussa.

– Harjoituskaudella olen saanut vietyä nopeutta, voimantuottoa ja myös muita ominaisuuksia eteenpäin. Se näkyy nyt tuloksissa.

Huntington on kohentanut tällä kaudella ennätystään myös kuulantyönnössä. Korkeudessa hän on sivunnut ennätystään 185. Juoksulajeissa Huntingtonilla on ollut epäonnea, kun hän on joutunut 200 metrillä ja 100 metrin aitajuoksussa vastatuuliin.