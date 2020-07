Raision Loimu on solminut kaksi pelaajasopimusta, joiden myötä joukkue on käytännössä valmis alkavaan Mestaruusliiga-kauteen. Uudet oranssi-paitaan sonnustautuvat pelaajat ovat 1+1 vuotisen sopimuksen tehnyt 23-vuotias passari Lasse Jylhä ja yksivuotisen sopimuksen tehnyt 25-vuotias jenkkikeskitorjuja Nick Amado.

192 senttimetriä pitkä Jylhä debytoi Mestaruusliigassa jo kaudella 2013–14 esiinnyttyään Kokkolan Tiikereiden paidassa kahdessa ottelussa. Pääosin kausi meni vielä Kuortaneella ja nuorten maajoukkueen kanssa Ykkössarjaa pelaten. Seuraaviksi neljäksi kaudeksi hän siirtyi pysyvästi Tiikeri-paitaan ja pääsi juhlimaan kahdella ensimmäisellä kaudellaan Suomen mestaruutta.

Seuranneet Tiikeri-kaudet eivät kartuttaneet mitalisaldoa, mutta siirtyminen Oulun Ettaan kaudeksi 2018–19 toi jälleen palkintokaappiin täytettä hopeisen mitalin muodossa. Valtaosan ensimmäisistä liigakausistaan ja viidestä liiga- ja cup-mitalistaan Jylhä oli kakkospassarin roolissa, mutta viime kaudeksi avautui ykköspassarin paikka Olli Kuoksan joukoissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nyt Jylhä ottaa seuraavan askeleen urallaan siirtymällä Lounais-Suomeen ja Loimuun Tomi Saarisen aisapariksi.

– Olen todella hyvillä mielin sopimuksesta. Uskon että meillä on nälkäinen ja kunnianhimoinen porukka joka on valmis tekemään työtä menestyksen eteen. Luotan että jokainen pelaaja on valmiina kehittymään ja harjoittelemaan sitä varten että keväällä olemme valmiina koviin peleihin. Valmentajan kanssa ollaan käyty vasta muutamia keskusteluja. Hän vaikutti treenileirillä intohimoiselta ja valmiilta viemään Loimua eteenpäin tulevilla kahdella kaudella, kommentoi Jylhä seuran tiedotteessa.

Loimun ruotsalaisvalmentaja Per-Erik Dalqvist on tyytyväinen Saarisen uudesta aisaparista.

– Lasse oli mukana treenileirillämme ja osoitti isoa motivaatiota joukkueeseen liittymiseen. Lisäksi hän on nuori ja edelleen kehittyvä pelaaja. Hän pelasi viime vuonna Ettassa paljon, joten hän on hyvä täydennys passariosastollemme.

Raision Loimu Yhdysvalloista kotoisin oleva Nick Amado pelasi viime kaudella Espanjassa.

Toinen uusi loimulainen on Long Beachin yliopistosta Espanjan kautta Raisioon siirtyvä 198 senttimetriä pitkä keskitorjuja Nick Amado. Long Beachista on tullut vuosien saatossa paljon pelaajia Loimuun ja ensi kaudellakin heitä on oranssissa paidassa kaksi, sillä myös libero Ryan Manoogian on saman koulun kasvatteja.

Viime kausi oli Amadon ensimmäinen yliopistosarjojen ulkopuolella. Hän esiintyi Espanjan liigan ja Euro-kentillä Challenge cupissa Unicaja Costa de Almerían paidassa. Joukkue oli sarjataulukon ykkösenä koronan keskeyttäessä sarjan.

– Olen todella tyytyväinen että sain sopimuksen näinä vaikeina aikoina. Tiedän että Suomen liiga on kovatasoinen. Loimussa on ollut paljon maamiehiäni ja myös hyvä ystäväni Dustin Watten on ponnistanut Loimusta maailmalle. Olen ylpeä että saan jatkaa näitä perinteitä, kertoi Amado tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Valmentaja Dalqvist sai Amadosta juuri haluamansa palasen keskitorjujaosastolle nuorten lupausten rinnalle.

– Nickillä on hyvä fysiikka ja hän on todella nopea kekitorjuja. Nopeus on merkille pantavaa myös hänen torjuntapelaamisessaan. Puhuin hänen viime kauden valmentajien kanssa ja hän sai Espanjasta hyvä suositukset. Häneltä on lupa odottaa myös positiivista energiaa muulle joukkueelle, Dalqvist jatkaa tiedotteessa.