Kolme viimeisintä kautta Loimaan Bisonsien päävalmentajan tonttia hoitanut Arttu Mannelin siirtyy Ura Basketin valmennuspäälliköksi. Lahtelaislähtöinen Mannelin aloittaa pestinsä seurassa elokuussa.

– Olen innoissani! Ura on ollut pitkään junioripuolella Suomen kärkiseuroja. Seuralla on toimintaa lähestulkoon joka sektorilla kerhoista ja junioreista aikuisiin, unifiedista ja harrastetoiminnasta kilpakorikseen asti. Potentiaalia on silti kasvaa ja kehittyä vieläkin paremmaksi, Mannelin kommentoi Uran tiedotteessa.

Toistakymmentä vuotta ammattivalmentajana työskennellyt Mannelin tuo mukanaan kokemusta useista eri seuroista ja sarjatasoista. Ennen siirtymistään Loimaalle Mannelin toimi päävalmentajana ja valmennuspäällikkönä Namika Lahti Junioreissa, ja myöhemmin vastaavissa rooleissa Lahti Basketballissa.

Loimaalla hän luotsasi Bisonit divisioona B:n voittoon heti ensimmäisellä valmentajakaudellaan. Seuraavana keväänä Loimaa ylsi finaaliin asti ja koronan keskeyttäessä kauden 2019–20 oli Mannelinin valmentama joukkue runkosarjassa toisena.

– Olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet Artun kaltaisen, kokeneen valmentajan toimintaamme mukaan. Seuran strategiaan nähden tämä on selvä seuraava askel. Hänen laajaa kokemustaan haluamme hyödyntää läpi koko palettimme, ja tehtäväkokonaisuus tulee varmasti tulevina vuosina muotoutumaan sen mukaan, kun toimintatapamme tulevat tutuiksi, sanoo Ura Basket ry:n puheenjohtaja Sanna Viipuri.

Ensimmäisellä kaudella Mannelinin vastuulla on seuran alle 19-vuotiaat pojat, jotka tavoittelevat SM-sarjapaikkaa kaudelle 2020–21.