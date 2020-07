Korisliigassa pelaava Uudenkaupungin Korihait on tehnyt jatkosopimuksen viime kauden kapteeninsa Miikka Marttisen kanssa. Uutena pelaajana joukkueeseen puolestaan liittyy edelliset kuusi kautta Jyväskylässä I-divisioonaa pelannut Samuli Oja. Molempien sopimukset kattavat syksyllä alkavan kauden.

Tampereen Pyrinnön kasvatti, 28-vuotias Marttinen (195cm ja 98kg) aloittaa kolmannen kautensa Korihaissa. Viime kaudella "Mara" teki tehoikseen 5,8 pistettä, 2,8 levypalloa ja 1,7 syöttöä ottelua kohden.

– Viime kaudesta jäi muutamakin asia harmittamaan. Ensinnäkin kausi loppui yllättäen kesken ja tilalle tuli poikkeusolot. Valmentajanvaihdos ja pelaajavaihdokset loivat meille myös hieman hankalamman polun verrattuna muihin joukkueisiin. Uskon että meillä olisi kyllä ollut hyvät mahdollisuudet pärjätä sarjassa paremmin, jos olisimme päässeet olemaan pidempään yhdessä loppukaudesta viimeiseen muotoonsa tulleen joukkueen kanssa. Toivon, että tulevasta kaudesta tulee ehjä niin joukkueelle kuin myös henkilökohtaisesti, Marttinen kertoo seuran tiedotteessa.

Laiturin tonttia pelaava Samuli Oja (27v. 194cm, 85kg) liittyy uutena pelaajana haiparveen. Hyvinkään Pontevan kasvatti on kokenut pelaaja divarikentillä, sillä hän on pelannut I-divisioona A:ta peräti kymmenen kauden ajan. Otteluita on kertynyt toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 208 kappaletta Järvenpäässä, Lahdessa ja Jyväskylässä. Viime kaudella Jyväskylä Basketball Academyssä Oja teki keskimäärin 7,6 pistettä, otti 2,4 levypalloa ja antoi 1,4 syöttöä.

Oja lähtee ensimmäiseen Korisliiga-kauteensa hyvillä fiiliksillä.

- On koko ajan ollut sellainen olo, että haluan päästä Korisliigaan pelaamaan, jos sellainen sauma tulee. Valmistuin juuri liikuntatieteiden maisteriksi ja koin, että nyt tuli sopiva tilaisuus lähteä liigaan. Korihaita olen pitkään seurannut, kun itselleni tutut pelaajat "Mara" ja Topias Kuukkanen ovat siellä pelanneet ja kertoneet hyvää Uudestakaupungista ja Korihaista. Arvostan, että Uudessakaupungissa annetaan divarista tuleville pelaajille mahdollisuus pelata.

Korihailla on Marttisen ja Ojan ohella voimassa olevat sopimukset Tommi Lehtosen ja Aamos Nikulan kanssa. Joukkuetta valmentaa Jarno Nikula.