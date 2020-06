Damion Dantzler palaa Ura Basketin ohjaksiin

Ura Basketin edustusjoukkue on solminut valmentajasopimuksen yhdysvaltalaisen Damion Dantzlerin kanssa. Sopimus on solmittu 1+1 vuodeksi. Dantzlerille pesti tarkoittaa paluuta Ura-perheeseen, sillä hän on toiminut seurassa sekä apuvalmentajana että päävalmentajan roolissa vuosien 2013–2015 aikana.

Korisliigan kolmanteen kauteensa valmistautuva joukkue on vielä rakenteilla, mutta Dantzler kehuu Uran edustusjoukkueen nuorta ydintä. Omassa valmennusfilosofiassaan Danztler painottaa vahvaa puolustuspelaamista.

– Haen joukkueeseen pelaajia, jotka ovat valmiita tekemään kovaa työtä ennen kaikkea puolustuspäässä, kertoo Danztler seuran tiedotteessa.

Jo 2000-luvun alkupuolella Suomeen muuttanut Dantzler luonnehtii itseään hybridivalmentajaksi, jonka henkilökohtainen tavoite on jatkuva kehittyminen päivittäisessä tekemisessä.

– Rakennan peliä käytössäni olevien pelaajien ympärille. Toivon ammattimaista asennetta heiltä, mutta samalla yritän luoda ilmapiirin, jossa tehdään kovaa työtä ja pidetään hauskaa. Pelaajien pitää kunnioittaa lajia ja salia sekä olla valmiita jättämään kaikkensa kentälle.

Damion ei vielä halua asettaa tavoitteita lokakuussa alkavalle kaudelle.

–Vasta kun runkosarja on pelattu, tiedämme, olemmeko valmiita pudotuspeleihin, valmentaja toteaa.

Ura-vuosien lisäksi Dantzler on toiminut apuvalmentajana LoKoKossa vuosina 2011–2014 sekä kaudella 2015–2016 Loimaan Bisonsin apuvalmentajana. Ensimmäinen pesti päävalmentajana Korisliigassa oli 2016–2017, jolloin hänen luotsaama Lapuan Kobrat sijoittui runkosarjassa viidenneksi.

Ura on solminut myös uusia pelaajasopimuksia. Seuran kasvatti Joona Airenne nähdään myös ensi kaudella Uran riveissä. Kevättauon puntilla aikansa viettänyt Airenne odottaa jo malttamattomana kauden alkamista ja pelaamista Dantzlerin alaisuudessa.

Uutena nimenä edustusjoukkueessa nähdään Joona Tuomala. 1997 syntynyt KTP-kasvatti on kahtena viime kautena edustanut Kristikaa divari A:ssa. Nyt on kuitenkin oikea hetki nousta ylimmälle sarjatasolle.

– Olen todella innoissani ensimmäisestä liigakaudestani. Pelasin yhteensä kolme kautta divaria, ja nyt on oikea aika hakea uusia haasteita, sanoo Tuomala.

Poikkeuksellinen vuosi antoi Ura Basketin edustusjoukkueen taustavoimille mahdollisuuden järjestää organisaatiotaan uusiksi.

– Lähdetään ikään kuin uudella startilla liikkeelle. Meillä on uusi valmennus, nuoria ja hyviä pelaajia ja vahvistuspuolesta tulee myös löytymään hyviä nimiä, toteaa edustusjoukkueen puheenjohtaja Mikko Granström.

Korisliiga-kausi 2020–2021 alkaa Kupittaalla alustavan kalenterimerkinnän mukaan keskiviikkona 14. lokakuuta. Uudessa sarjajärjestelmässä runkosarjassa on aiempaa vähemmän pelejä.