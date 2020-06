Naisten lentopallon EM-karsinnat siirtyvät tammikuulle

Alkusyksylle suunnitellut naisten lentopallon EM-karsinnat siirtyvät pelattavaksi ensi vuoden tammikuulle. Euroopan Lentopalloliitto CEV teki päätöksen asiasta tiistaina.

Karsinnat piti pelata tämän vuoden elokuussa ja syyskuussa yksittäisinä otteluina kaksinkertaisena sarjana Suomen, Slovakian, Montenegron ja Kosovon kesken.

Myös pelisysteemi muuttuu, sillä nyt karsinnat pelataan kahtena turnauksena. Ensimmäinen turnaus pelataan Montenegrossa 7.–10.1. ja toinen 14.–17.1. Slovakiassa. Turnausten yhteinen sarjataulukko määrää lohkon loppujärjestyksen.

Kaikista karsintalohkoista kaksi parasta saavat paikat lentopallon EM-kisoihin 2021. Viidessä lohkossa on neljä joukkuetta ja yhdessä kolme.

Vuoden 2021 EM-lopputurnauksen järjestäjämaat Serbia, Bulgaria, Kroatia ja Romania saavat kisapaikan ilman karsintoja. Lisäksi suorat paikat saavat edellisten EM-kisojen sijoitustensa ansiosta Turkki, Italia, Puola, Alankomaat, Saksa, Venäjä, Belgia ja Azerbaidzhan.

Suomen CEV-ranking on lohkon toiseksi korkein 21. Suomen lohkon ykköseksi sijoitettu Slovakia on rankingissa sijalla 15. Montenegron ranking on 28. ja Kosovon 40.