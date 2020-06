TPS:n joukkue valmiina tulevaan salibandykauteen – Heikki Hirvisuo puolustukseen, Jere Jokinen valmentajaksi

Salibandyliigaan valmistautuva TPS tiedotti maanantaina tulevan kauden joukkueensa olevan valmis. Viimeisin palanen turkulaisten miehistöön oli ruotsalaisseura Visby IBK:sta palaava TPS-kasvatti Heikki Hirvisuo, jolle kertyi viime kaudella ruotsissa 31 ottelua tehopistein 4+5=9.

– Palaan TPS-paitaan erittäin odottavaisin fiiliksin kahden Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen. Olen seurannut kahden vuoden ajan joukkueen toimintaa ja on ollut erittäin hienoa nähdä, että menestystä on tullut, joten todella hienoa päästä mukaan jengiin, Hirvisuo kertoo seuran tiedotteessa.

Puolustajana pelaavan Hirvisuon lisäksi TPS on tiedottanut aiemmin niin ikään omien kasvattiensa Jani Hyytiäisen sekä Juuso Forsmanin paluusta TPS-paitaan.

TPS:n tulevan kauden joukkue on vahvasti omavarainen, sillä joukkueen 24 sopimuspelaajasta ainoastaan neljällä ei ole kokemusta mustavalkoisten riveissä myös junioriotteluista.

– Hirvisuo ja muut uudet vahvistukset ovat TPS-sydämen omaavia pelaajia, joka on joukkueellemme tärkeä arvo ja iso vahvuus. Osoitus taas siitä, että TPS:n laadukas juniorityö on kasvattanut todella kovia pelimiehiä liigan huipulle – ja lisää on tulossa, toteaa TPS:n päävalmentaja Janne Kainulainen.

Turkulaisten runko säilyi erinomaisesti, sillä ainoa lähtijä oli Sveitsiin siirtynyt Sami Saarinen. Kainulainen on tyytyväinen myös taustaryhmäänsä, sillä valmennuspuolelle vahvistusta tuovat TPS:n entinen pelaaja Jere Jokinen sekä fysiikkavalmentaja Maria Valtanen.

– Vaihtuvuus joukkueessa on pientä, joka on positiivinen asia. Kasassa on voitontahtoinen joukkue ja tämä mahdollistaa meille arjessa joukkueen ja yksilöiden kehittymisen.

– Itselleni oli tärkeä asia, että tulevan kauden valmennustiimissä kenelläkään ei ole seurassa niin sanottua kaksoisroolia, vaan pystymme kaikki panostamaan edustusjoukkueen valmennusprosessiin sataprosenttisesti. TPS-ikoni Jokinen tuo valmennustiimiin monipuolista ja analyyttistä ajattelua, ja Maria Valtanen on tehnyt jo nyt fysiikkapuolella mahtavaa työtä, Kainulainen sanoo tiedotteen lopuksi.