Lentopallon naisten Mestaruusliigan kestomenestyjä LP Viesti on tehnyt kolmivuotiset sopimukset neljän nuoren pelaajan kanssa, joista seura toivoo saavansa tulevaisuudessa aloitusseitsikon pelaajia. Kvartetissa ovat mukana salolaisille jo aiemmin tutut Arita Ternava ja Teija Vuorenmaa, loppukaudella Kuortaneelta LP Viestiin siirtynyt Saana Virtanen sekä uutena pelaajana Saloon saapuva Linnea Kuusela.

– Koko nelikko on nuorten maajoukkuepelaajia. Kaikkien kanssa tehtiin pitkä sopimus, jonka aikana heistä on tavoitteena saada Mestaruusliigan seitsikkotason pelaajia, perustelee LP Viestin urheilutoimenjohtaja ja päävalmentaja Tomi Lemminkäinen seuran tiedotteessa.

Lemminkäinen painottaa, että alle 20-vuotiaiden pelaajien on tarkoitus edetä maltilla kohti viime kaudella Mestareiden liigassakin pelanneen edustusjoukkueen rivejä.

– Ensi kaudella pitää kantaa isoa vastuuta kakkosjoukkueessa ykkössarjassa ja harjoittelua on varmasti molemmissa joukkueissa. Jatkossa heidän tavoitteenaan on nousta liigajoukkueen pelaajaksi ja viimeisenä kautena taistella seitsikkopaikasta liigajoukkueessa. Me haluamme toimia niin, että liigassa pelaaminen pitää ansaita ja nuorten pitää ensin oppia kantamaan isoa vastuuta ykkössarjassa. Sitten he ovat myöhemmin valmiimpia kantamaan vastuuta myös liigatasolla, Lemminkäinen näkee.