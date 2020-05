Vilpas hankki uudeksi päävalmentajakseen liigan kokeneimman nimen

Harri Ahola

Salon Vilppaan uusi päävalmentaja on Tampereen Pyrinnöstä saapuva Sami Toiviainen. Hänen sopimuksensa on kaksivuotinen.

– Olen vuosia seurannut vastapuolen päävalmentajan paikalta Vilppaan matkaa yhdeksi Korisliigan suurista. On ollut hienoa seurata seuran kehittymistä ja odotankin innolla, että pääsen todenteolla mukaan Vilppaan toimintaan, Toiviainen toteaa seuran kotisivuilla.

45-vuotias Toiviainen on ehtinyt valmentaa pääsarjassa jo kauan. Hänen ensimmäinen pestinsä päävalmentajana käynnistyi Lahdessa syksyllä 2007 ja jo toisella kaudella Namika juhli Suomen mestaruutta.

Sen jälkeen kuusankoskelaislähtöinen luotsi on ehtinyt työskennellä KTP:ssä, Kauhajoella ja viimeiset kolme vuotta Tampereen Pyrinnössä. Korisliigan nykyvalmentajista hänellä on eniten otteluita, kaikkiaan 587.

Toiviainen seuraa päävalmentajana Ville Tuomista, joka palasi vuoden mittaiseksi suunnitellun pestinsä päätteeksi takaisin Ruotsiin ja Helsingborgin naisten käskijäksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Uudella päävalmentajalla on käsissään kelvollinen sopimustilanne, kun kotimaisesta kalustosta jatkavat Juho Nenonen, Mikko Koivisto, Aatu Kivimäki, Riku Laineen sekä nuoret Leevi-Matias Taimela ja Tuukka Juntunen.

– Seurajohto on käynyt muutamia neuvotteluja ja toivottavasti sopivat palaset saadaan myös ensi kauden joukkueeseen hankittua. Pohjat täällä on rakennettu jo erinomaisiksi, joten siihen on helppo lähteä kasvattamaan lisää onnistumisia ja elämyksiä Salohallin mahtavalle yleisölle, elokuussa Saloon muuttava Toiviainen toteaa.

Hänen valmennusryhmässään jatkavat Jere Anttila ja Ville Salmi. Pelaajat harjoittelevat korona-aikana ainakin toistaiseksi itsenäisesti.