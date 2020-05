Marko Yrjövuori sanoo olevansa tähtien luottomies, mutta voiko hänen sanaansa luottaa?

Raiko Häyrinen, STT

Helsinki

Maailman menestyneimpiä fysiikkavalmentajia. Urheilutähtien luottomies. Mestareiden rakentaja. NHL-jääkiekkojoukkue Los Angeles Kingsin ja NBA-koripalloliigan tähtisikermän Los Angeles Lakersin athletic trainer, joka vastasi Lakersissa biomekaniikasta, liikehallinnasta ja lihashuollosta sekä kaikesta supertähti Kobe Bryantiin liittyvästä.

Näin Marko Yrjövuori, tähtien luottomies, on kertonut urastaan. Hän on käyttänyt näitä väitteitä luodakseen itsestään kuvan valmennuksen asiantuntijana, myydäkseen kahta omaelämäkerrallista kirjaansa ja hankkiakseen töitä.

Yrjövuori muutti vuonna 2016 Yhdysvalloista takaisin Suomeen ja on sen jälkeen noussut pikavauhtia lukuisiin urheilun alan tehtäviin.

Olisiko se ollut mahdollista ilman hänen näyttöjään Yhdysvalloista?

– Tuskinpa, urani minä tein siellä. Se on fakta. Siellä tein urani, eikä kukaan minua täällä tuntenut, kun tulin takaisin. Tiettyjen sattumien summana kirjoitin kirjoja elämästäni, ja ne toivat minut suuren yleisön tietoisuuteen ja varsinkin tähän urheiluskeneen, missä urani ja elämäni on. Tämä urheiluskene otti minut avosylin vastaan, Yrjövuori kertoi STT:n haastattelussa.

Haastattelu tehtiin Lahdessa helmikuun lopussa järjestetyn Smash-urheiluteknologiatapahtuman yhteydessä. Järjestäjien ohjelmassa Yrjövuori esiteltiin tittelillä wellness and sports medicine professional eli hyvinvoinnin ja urheilulääketieteen ammattilainen.

– Kun ihmiset valitsevat valmentajaa itselleen tai joukkue valitsee valmentajaa, ei sitä lähdetä pakasta repimään, vaan katsotaan, mitä tämä kundi on tehnyt, kenen kanssa työskennellyt ja mikä on sen rekordi, onko menestystä. Kaikki on auttanut kaikkeen. Joku sanoi hienosti, että Marko, sinä olet tehnyt henkilöbrändäyksen maailmanennätyksen, Yrjövuori sanoi.

– Niin kuin sanoin, olen aikamoinen touhuaja. Pieni kalifornialaisuus yhdistettynä suomalaisuuteen on auttanut, hän jatkoi.

Mutta voiko tähtien luottomiehen kertomuksiin urastaan luottaa? Yrjövuoren tarinoiden todenperäisyydellä on yleistä merkitystä, sillä hän on kertonut niitä aktiivisesti yli vuosikymmenen ajan suomalaismedioissa ja hyötynyt luomastaan brändistä myös taloudellisesti.

STT on ottanut itse yhteyttä kaikkiin tähän juttuun haastateltuihin tahoihin. He eivät ole omasta aloitteestaan tuoneet julkisuuteen epäselvyyksiä Yrjövuoren kertomissa tarinoissa.

Kingsin ja Lakersin athletic trainer?

Yrjövuori muutti 1990-luvulla Kaliforniaan, kuten hän kertoo toimittaja Petteri Ala-Kivimäen kanssa julkaisemissaan omaelämäkerrallisissa kirjoissa "Yrjövuori The Finn – urheilutähtien luottomies" (2017) ja "Mestareiden rakentaja" (2019).

Yrjövuori hieroi NHL-jääkiekkojoukkue Los Angeles Kingsin suomalaispelaajia ja pääsi Kingsin palkkalistoille hierojaksi. Kirjassaan Mestareiden rakentaja sekä Healthy Boss -yrityksensä nettisivuilla Yrjövuori tosin väittää olleensa Kingsin athletic trainer.

– Hän oli täällä hierojana, Kingsin mediapäällikkö Eddie Fischermann kertoi STT:lle sähköpostitse.

Kingsin athletic trainer ja Yrjövuoren esimies oli Pete Demers.

Athletic trainer on amerikkalaisissa urheilujoukkueissa henkilö, jonka vastuulle kuuluvat vammojen ensiapu, hoito, kuntoutus ja ennaltaehkäisy. Athletic trainer voi olla myös seurassa toimivien avustavien eli assistant athletic trainerien, fysioterapeuttien ja hierojien esimies.

Athletic trainer tarkoittaa myös amerikkalaista koulutusta, johon pääsy edellyttää korkeakoulututkintoa. Koulutusohjelman päättötutkinnon läpäisseet voivat käyttää ATC-lyhennettä merkkinä sertifioinnista.

STT olisi halunnut kysyä Yrjövuorelta, onko tällä sertifiointi, mutta Yrjövuori ei vastannut tarkentaviin kysymyksiin enää ensimmäisen haastattelun jälkeen.

Yrjövuori on väittänyt olleensa athletic trainer myös NBA-koripallojoukkue Los Angeles Lakersissa, johon hän siirtyi työsulun pysäytettyä pelit NHL:ssä 2004.

– Viimeiset kaksitoista vuotta olin LA Lakerseissa sellaisella tittelillä kuin athletic trainer, mikä on sellainen monitoimimies. Vastuulle kaatui niin lihashuolto kuin biomekaniikka ja liikkeenhallintapuoli, Yrjövuori on sanonut luennollaan.

Lakersin kausioppaissa Yrjövuoren titteli oli 2004–2011 hieroja (massage therapist) ja 2011–2016 urheiluhieroja (sports massage therapist).

Titteleiden vääntelemistä

Koko Yrjövuoren Lakersissa viettämän ajan (2004–2016) joukkueen athletic trainerina toimi yksi ammattikunnan pioneereista, Gary Vitti, joka oli myös Yrjövuoren esimies. Vitti suoritti ylemmän korkeakoulututkinnon urheilulääketieteestä ennen kuin aloitti 32-vuotisen uransa Lakersin athletic trainerina vuonna 1984.

Yrjövuori perustelee athletic trainer -tittelin käyttöä sillä, että hänen työnsä oli paljon muutakin kuin hierontaa.

STT:n haastattelun jälkeen Yrjövuori esitti sähköpostitse Lakersin kanssa 2013 tekemänsä lisäyksen määräaikaiseen työsopimukseensa, jolla edellistä työsopimusta jatkettiin. Siinä Yrjövuoren tittelinä on assistant athletic trainer eli avustava athletic trainer.

– Työsopimuksessa tietysti lukee ihan jotain muuta, mutta sillä ei ole merkitystä. Hierojana minä sinne menin, mutta athletic trainereiksi meitä kaikkia kutsutaan. Työsopimuksessahan minulla luki molemmissa seuroissa assistant athletic trainer, mutta sillä ei sillä tavalla ole merkitystä, Yrjövuori sanoi STT:lle.

– Hieroinko minä siellä täyspäiväisesti? En. Minä tein kaikkea muutakin. Tein kuntoutusta, ennaltaehkäisevää jälkihoitoa, aktivaatiota. Vuosien mittaan se vastuualue nousi.

Toimittaja Ala-Kivimäki kertoo, ettei kirjassakin mainittu titteli vaikuttanut hänestä tärkeältä.

– Se tuntui yhdentekevältä asialta. Se on vain se titteli. En osaa arvottaa athletic traineria huipputitteliksi. Marko oli duunari, ja hän korosti, että kaikki tekivät kaikkea.

Suomen kielessä ei ole eroa englanninkielisten trainerin ja coachin välillä – molemmat suomentuvat valmentajaksi. Athletic trainer ei kuitenkaan ole valmentaja sanan suomenkielisessä merkityksessä.

Gary Vitti laati pelaajille voimaharjoitusohjelmat aloittaessaan Lakersin athletic trainerina, mutta viimeistään vuosituhannen vaihteeseen mennessä fysiikkavalmentamiseen liittyvät tehtävät olivat siirtyneet alan erikoisosaajille. Siksi trainer-sanan suomentaminen valmentajaksi voi johtaa väärinkäsityksiin.

– Yrjövuori on Los Angeles Lakersin treenari eli fysiikkavalmentaja, Helsingin Sanomat (HS) kirjoitti joulukuussa 2015, vaikka Lakersin tuon kauden kausioppaassa Yrjövuoren titteli oli urheiluhieroja.

Lakersilla oli tuolloin erikseen nimetty fysiikkavalmentaja Tim DiFrancesco.

Yrityksensä nettisivuilla Yrjövuori väittää olleensa Lakersin athletic trainer sekä Lakersin head sports therapist eli johtava urheiluterapeutti. STT ei löytänyt tällaista titteliä Lakersin vuosikirjoista tai nettisivuilta.

Haastattelun jälkeen Yrjövuori ei vastannut jatkokysymyksiin asiasta.

"Vastasin Lakersissa kaikesta Kobeen liittyvästä"

Yrjövuoren aikana Lakersin pelaajista kuuluisin oli Kobe Bryant, olympiavoittaja, viisinkertainen NBA:n mestari ja NBA:n arvokkain pelaaja kaudella 2007–2008.

– Kobe on minun vastuullani. Tulemme hänen kanssaan hyvin toimeen, ja hän haluaa minun huolehtivan lihaskunnostaan, Yrjövuori kuvaili helmikuussa 2009 Turun Sanomille.

HS:lle Yrjövuori kertoi vuonna 2011, että hänen ja Bryantin suhdetta voi sanoa ystävyydeksi.

– Kobe ei helposti päästä ketään lähelleen, mutta kuulun siihen ryhmään, joka voi soittaa Kobelle ja hän vielä vastaakin puhelimeen, Yrjövuori sanoi.

The Finn -omaelämäkerrassaan Yrjövuori kertoo vastanneensa Lakersissa "kaikesta Kobeen liittyvästä".

– Vaikka lopulta vastasin Lakersissa kaikesta Kobeen liittyvästä, en koskaan ollut hänelle henkilökohtaisesti osoitettu trainer. Vastuu Koben huoltamisesta vain siirtyi minulle pikkuhiljaa vuosien myötä.

Bryant kuoli tammikuussa 2020 helikopterionnettomuudessa, eikä häntä ehditty tavoittaa tätä juttua varten. Kuoleman jälkeen Yrjövuori kommentoi Bryantin merkitystä useissa suomalaismedioissa.

Koska Yrjövuori myöntää kirjassaan ja STT:n haastattelussa, ettei koskaan ollut suoraan Bryantin palveluksessa, vaan Lakersin palkkalistoilla, voi Yrjövuoren Lakers-esimies Gary Vitti ottaa asiaan kantaa.

STT tavoitti eläköityneen Vittin koripalloilun athletic trainereiden yhdistyksen kautta. Yhdistyksen pääsihteeri Jason Daffner toimitti Vittille pyynnön kommentoida Yrjövuoren väitettä, että tämä olisi ollut Lakersissa vastuussa kaikesta Bryantiin liittyvästä. Daffner myös välitti Vittin vastauksen STT:lle.

Sähköpostissaan Vitti pyytää lukemaan Bryantin kirjoittamaa, vuonna 2018 julkaistua kirjaa "The Mamba Mentality: How I Play". Kirjassa Bryant kertoo laajasti harjoittelustaan ja lihashuollostaan.

Omat lyhyet lukunsa saavat Lakersin fysioterapeutti Judy Seto ja Vitti.

– Voidaan varmasti sanoa, että jos hän ei olisi ollut fysioterapeuttini, en olisi pystynyt pelaamaan yhtä hyvin ja pitkään kuin pelasin, Bryant kehui Setoa.

Vittin luvussa Bryant jakaa kiitoksia myös muille.

– Hän (Vitti) ei ollut ainoa valmentaja (trainer), joka oli elintärkeä hyvinvoinnilleni. Judy Seto oli kriittisen tärkeä, kuten myös lihas-hermojärjestelmäterapeuttini Barrence Baytos. Minulla oli ympärilläni mahtava tiimi, Bryant kirjoitti.

Yrjövuorta Bryant ei kirjassaan mainitse. Sen toteaa myös Vitti.

– Kirjan sivuilla 51 ja 52 Kobe mainitsee kolme ihmistä: Gary Vittin, Judy Seton ja Barrence Baytosin. Marko Yrjövuoresta ei ole suoraa mainintaa. Kobe sanoi, että hänellä oli ympärillään tiimi, joka auttoi häntä. Marko oli osa sitä tiimiä, mutta hän ei todellakaan ollut vastuussa kaikesta Kobe Bryantiin liittyvästä Lakersissa.

STT:lle Yrjövuori selittää kirjansa väitettä näin:

– Jos minä käytännössä kannan juomapulloa tai tuon asioita, joita hän tarvitsee pelin aikana, niin kyllä minä koen, että se oli minun vastuullani.

Bryant toimi itse vastaavana tuottajana Kobe Bryant's Muse -dokumenttielokuvassa, jossa seurataan laajasti Bryantin kuntoutumista 2013 tapahtuneen akillesjänteen katkeamisen jälkeen. Yrjövuorta ei dokumentissa nähdä kuntoutuksessa tai harjoituksissa.

– Akillesjänteen kuntoutuksessa en ollut mukana, kun hän ei ollut meidän mukana, ei joukkueen mukana, Yrjövuori selitti.

Dokumentissa kuitenkin näkyy, miten Lakersin fysioterapeutti Judy Seto kuntouttaa Bryantin jalkaa.

Käsitys "erityissuhteesta" levisi Suomen mediassa

Yrjövuori myöntää, ettei koskaan ollut Bryantin henkilökohtainen huoltaja tai hieroja. Hän ei toiminut Bryantin tai Lakersin fysiikkavalmentajana, eikä hänellä ole fysioterapeutin koulutusta.

Virheelliset luonnehdinnat Yrjövuoren työnkuvasta ja käsitys tämän erityissuhteesta Bryantiin ovat kuitenkin levinneet suomalaisissa tiedotusvälineissä.

Suomalaisessa mediassa Yrjövuorta on luonnehdittu muun muassa Kobe Bryantin henkilökohtaisena fysiikkavalmentajanaBryantin henkilökohtaisena fysioterapeuttina ja Bryantin henkilökohtaisena luottomiehenä.

– Hän vastaa supertähden lihashuollosta ja fyysisestä valmennuksesta, HS kertoi 2014.

HS kirjoitti tammikuussa Bryantin kuoltua, että "vuosien ajan hänen fysiikkavalmentajanaan toimi suomalainen Marko Yrjövuori". Yle puolestaan kertoi ohjelmatiedoissaan, että edesmennyttä Bryantia muistelee "hänen monivuotinen fysiikkavalmentajansa Marko Yrjövuori". Amerikkalaisen median jutuissa Kobe Bryantin lihashuollosta ja harjoittelusta muodostuu samanlainen kuva kuin Gary Vittin viestistä: jos Yrjövuori mainitaan, hän on vain yksi lenkki Bryantin isossa huoltotiimissä.

Myös Lakersin nettisivuilta Yrjövuoren roolista Bryantin huollossa saa erilaisen kuvan kuin Suomessa julkisuudessa on esitetty. Joulukuussa 2011 Lakers tiedotti NBA:n työsulun päätyttyä tehneensä uuden työsopimuksen muun muassa hieroja Yrjövuoren ja fysioterapeutti Seton kanssa.

– Kukaan ei ole iloisempi Seton tulosta mukaan kuin Kobe Bryant, jonka kanssa Seto on työskennellyt erityisen läheisesti lukuisien vammojen kanssa (polvi, nilkka, jalkaterä, sormi…) aina siitä lähtien, kun hän loukkasi nilkkansa vuoden 2000 tienoilla, Lakers kertoi.

Yrjövuoren jatkosopimus kuitattiin pelkällä maininnalla.

– On tärkeää, että ymmärretään, että en ole ollut hänen (Bryantin) henkilökohtaisella palkkalistalla enkä Koben henkilökohtainen sellainen. Mutta olin se, otetaan vastuu-sana pois, mitä hän päivittäin hallilla ollessaan teki, mitä siellä tapahtui, minä siellä juoksin sitä ohjelmaa, Yrjövuori kuvaili STT:lle.

Yrjövuoren kirjoissa ei ole Bryantin kommenttia kaksikon suhteesta, eikä Yrjövuori omien sanojensa mukaan sellaista pyytänytkään.

– En oikeastaan pyytänyt keneltäkään testimonialia (lausuntoa). En ole koskaan käyttänyt häntä tällaisissa jutuissa. En ole käyttänyt hänen nimeään hyväkseni myydäkseni jotain, Yrjövuori sanoi.

Yrjövuori ei ollut perustamassa Gameshape-valmennusyhtiötä

Omaelämäkerrassaan The Finn Yrjövuori kertoo tutustuneensa Lakersiin liittymisensä jälkeen Robbie Davisiin, joka oli aiemmin työskennellyt NBA-koripallojoukkue Los Angeles Clippersin athletic trainerina.

Yrjövuori kertoi perustaneensa yhdessä Davisin kanssa "performance-yrityksen". Yrjövuori ei kerro kirjoissaan yrityksen nimeä, mutta vahvistaa STT:lle haastattelun alussa, että yritys oli Gameshape.

– Tapasin Robbie Davisin heti Lakers-urani alussa, kun satuimme istumaan vierekkäin lentokoneessa. -- Päätimme perustaa yhteisen yrityksen, jossa virittäisimme huippu-urheilijoiden suorituskykyä entisestään, Yrjövuori kertoi kirjassaan.

Kalifornian yritysrekisteristä kuitenkin selviää, että Gameshape on perustettu Kaliforniassa jo helmikuussa 2003 eli noin kaksi vuotta ennen kuin Yrjövuori ja Davis Yrjövuoren kertoman mukaan edes tapasivat.

Yhtiön ainoa yritysrekisteriin merkitty perustaja oli Robert W. Davis. Yritysrekisterin dokumenteissa ei ole merkintää siitä, että Yrjövuori olisi ollut yhtiössä vastuuasemassa tai omistajana.

– En ole perustajana puhunut siitä. Me perustettiin tämä harjoituskeskus HAX, Yrjövuori selitti STT:lle.

Yrjövuoren myöhemmin lähettämästä sähköpostista selvisi, että Gameshape toimi Hawthornen entisen lentokenttähallin HAX-harjoituskeskuksessa vuokralaisena.

Lopulta Yrjövuori myönsi, että Davis oli Gameshapen perustaja sekä omistaja, ja Yrjövuori laskutti työstään Gameshapea. Facebook-profiilissaan Yrjövuori on silti kertonut olevansa Gameshapen vice president eli varajohtaja.

Yrjövuori mainitsi sähköpostissaan kaksi urheilijaa, jotka olivat hänen oman yhtiönsä, eivät Gameshapen asiakkaita: nyrkkeilijä Vasil Lomatshenko ja taitoluistelija Kiira Korpi.

Yrjövuoren viestin ja Gameshapen nettisivujen perusteella kaikki Yrjövuoren kirjoissaan mainitsemat NBA-kesäharjoitteluasiakkaat olivat Gameshapen, eivät Yrjövuoren yhtiön asiakkaita.

Silti Yrjövuori sanoi vuonna 2018 julkaistussa SuomiKoris-sivuston haastattelussa, että hän teki vuosien saatossa performance-yrityksensä kautta töitä "varmasti satojen NBA-pelaajien kanssa".

Asiaa ei voitu varmistaa Yrjövuorelta, koska hän ei vastannut lisäkysymyksiin.

Mitä Yrjövuori teki James Hardenin kanssa?

The Finn -kirjassa Yrjövuori kertoo, että hän harjoitti Kaliforniassa yhtä aikaa kahta eri puolta ammatistaan.

– Lakersissa olin palkattu työntekijä ja toimin ennen kaikkea hierojana ja fysioterapeuttina, eli pidin huolta siitä, että pelaajat pysyivät pelikunnossa ja toipuivat mahdollisimman nopeasti loukkaantumisista. Kausien välissä kesällä puolestaan toimin yrittäjänä sekä voima- ja kuntovalmentajana, joka hioi huippu-urheilijoita yhä paremmiksi, Yrjövuori sanoo kirjassa.

– Lakers toi minulle paljon nimeä ja näkyvyyttä, mutta oman performance-valmennusyhtiöni kautta sain erittäin hyvän maineen valmentajana sekä rutkasti rahaa, hän jatkaa.

Mestareiden rakentaja -kirjassaan Yrjövuori omistaa lähes koko luvun sille, miten hän valmensi Davisin kanssa koripalloilija James Hardenia, yhtä NBA:n kirkkaimmista tähdistä.

"Kun valmensin Jamesia", Yrjövuori muun muassa kirjoittaa ja jatkaa myöhemmin: "Olen ylpeä voidessani sanoa, että olen ollut mukana rakentamassa tätä mestaria". Kirjoissa ei kuitenkaan kuulla Hardenin mielipidettä kaksikon yhteistyöstä.

Hardenin tavoittaminen Suomesta on hankalaa – osin siksi, että Hardenin agenttina toimii hänen äitinsä. STT pyysi apua NBA-koripalloliigalta, joka tiedusteli asiaa Hardenin NBA-joukkueilta Oklahoma Cityltä (2009–2012) ja Houston Rocketsilta (2012–).

– OKC (Oklahoma City) sekä Houston kertoivat, ettei heillä ole tietoa, että Marko olisi työskennellyt James Hardenin kanssa, Jim LaBumbard NBA:n viestintäosastolta ilmoitti sähköpostitse.

Miten se on mahdollista? Harden oli kuitenkin useiden kesien ajan Gameshapen asiakas. Piileekö selitys siinä, millainen rooli Yrjövuorella tarkalleen oli Hardenin kesäharjoituksissa?

"Hän valmisti kavereita harjoituksiin ja teki pehmytkudoskäsittelyjä"

STT tavoitti kaksi henkilöä, jotka ovat nähneet lukuisia Gameshapen Hardenille vetämiä harjoituksia. Heistä toinen halusi pysyä nimettömänä, mutta hänen viestinsä oli samansuuntainen kuin Dwight Daubin, joka mainitaan Yrjövuoren kirjassa Mestareiden rakentaja.

Daub työskenteli 1997–2015 NBA-joukkue Oklahoma City Thunderissa tittelillä director of athletic performance. Se tarkoittaa, että hän oli joukkueen fysiikkavalmennuksesta vastaava johtaja.

Daub arvioi STT:lle, että hän on seurannut Hardenin kesäharjoittelua vähintään kahden viikon ajan joka kesä vuosina 2009–2012. Syy tähän on se, että työehtosopimuksen mukaan NBA-joukkueet eivät voi velvoittaa pelaajia harjoittelemaan joukkueen johdolla loma-aikana, mutta tärkeimpiä pelaajia ei myöskään haluta jättää yksin pitkän kesätauon ajaksi.

Kyse on siis eräänlaisesta pehmeästä valvonnasta, vaikka pelaajat saavatkin päättää, missä kesälomansa viettävät ja kesäharjoituksensa tekevät.

Daub kertoi, ettei koskaan nähnyt Yrjövuoren vetävän Hardenille kokonaista harjoitusta alusta loppuun. Daubin mukaan Yrjövuori teki harjoituksissa pikemmin pehmytkudoskäsittelyjä kuin varsinaista fysiikkaharjoittelua.

– Sinä aikana, kun näin häntä Gameshapessa, hän valmisti kavereita harjoituksiin ja teki pehmytkudoskäsittelyjä, ja Robbie (Davis) johti varsinaiset harjoitukset. Tämä koskee sitä aikaa, kun minä näin harjoituksia. En tietenkään tiedä, mitä tapahtui muina aikoina, mutta näin se meni, kun minä olin paikalla, Daub kertoi.

Mestareiden rakentaja -kirjassaan Yrjövuori kertoo, että Hardenin jokainen harjoitus alkoi varttitunnin aktivoinnilla, joka oli samalla kehonhallintaharjoitus.

– James aktivoi tarvittavat paikat ja kävi vasta sitten keskittyneesti voiman ja nopeuden kimppuun, kirjassa sanotaan.

Toisaalla samassa kirjassa aktivointi tarkoittaa mutkattomasti samaa kuin lämmittely.

– Muista aina ennen jokaista treeniä lämmitellä eli aktivoida lihakset, Yrjövuori muistuttaa lukijoita.

Onko pehmytkudoskäsittely ja lämmittely valmennusta, kun toinen valmentaja hoitaa varsinaisen harjoituksen?

– Ehdottomasti valmennusta. Se, että tehdään biomekaaniset aktivoinnit, on ehdottomasti valmennusta. Mutta miten sen voi lukija ymmärtää. Olen minä tehnyt Jamesin kanssa myös voimaharjoitteita, Yrjövuori sanoi STT:lle.

Yrjövuori kertoi, "ettei välttämättä nähnyt edes syytä" sille, että olisi kertonut kirjassaan selkeästi tehtävänjaostaan Davisin kanssa.

Mutta kun tehtävänjakoa ei kerrota, voi syntyä monenlaisia käsityksiä. Näin HS tulkitsi viime syksynä Yrjövuoren haastattelussa:

– Yrjövuori treenasi esimerkiksi James Hardenin kanssa fysiikkaharjoittelua viisi kertaa viikossa, puolitoista tuntia kerrallaan.

"Misty on tavannut tämän henkilön, mutta ei ole harjoitellut hänen kanssaan"

Yrjövuori on myös antanut ymmärtää valmentaneensa Misty May-Treanoria, beach volleyn kolminkertaista olympiavoittajaa.

– Opastin Misty Mayta liikkeenhallinnan saloihin, Yrjövuori kertoo The Finn -kirjassa.

Kirjassa on toinenkin maininta asiasta.

– Olympiavoittaja Misty May harjoitteli kanssamme.

May-Treanorin agentti Tom McCarthy kysyi STT:n pyynnöstä olympiavoittajalta, oliko Yrjövuori valmentanut tätä.

– Misty on tavannut tämän henkilön, mutta ei ole harjoitellut hänen kanssaan. Hän (Yrjövuori) tuli yhteen hänen (May-Treanorin) valokuvaustilaisuuteensa, ja he tapasivat siellä, McCarthy vastaa sähköpostitse.

Valokuvaustilaisuus selittää Yrjövuoren useissa yhteyksissä esittelemät yhteiskuvat May-Treanorin kanssa. Kun Yrjövuoren kirjaa The Finn kelaa aukeaman taaksepäin May-Treanorin ja Yrjövuoren yhteiskuvasta, törmää kuvaan, jossa Yrjövuorta ehostetaan. Kuvatekstin mukaan tämä oli valmistautumista Niken mainoskuvauksiin.

Yrjövuori myönsi STT:lle, että ehostuskuva on samasta tilaisuudesta kuin yhteiskuva May-Treanorin kanssa.

Miten Yrjövuori selittää sen, ettei May-Treanor ole mielestään koskaan harjoitellut hänen kanssaan? Valehteleeko May-Treanor?

– Ei varmasti. Kyllä me ihan siellä oltiin, oltiin kuvauksissa siellä ja tehtiin samalle yritykselle juttuja ja niin poispäin, Yrjövuori vastasi.

Eikö ole harhaanjohtavaa, että The Finn -kirjassa sanotaan May-Treanorin harjoitelleen Yrjövuoren kanssa ja että Yrjövuori opasti häntä liikkeenhallinnan saloihin?

– En minä ollut hänen valmentajansa missään nimessä. Minä sanoin, että minä opetin häntä liikkeenhallinnan saloihin ja käytiin näitä liikkeitä, Yrjövuori selvittää.

Tästä huolimatta Yrjövuori esitteli yhteiskuviaan May-Treanorin kanssa myös suomalaisille koripallovalmentajille pitämällään luennolla.

– Meillä oli paljon näitä palloilijoita. Siinä tehdään hänen (May-Trenor) kanssaan ihan samalla tavalla, hänellä oli lonkkavaikeuksia, me tehtiin kahden jalan kyykkyä pallon kanssa. Niin kuin näette, vähän tuollaista lentopallon tyylistä stimuloidaan ja simuloidaan. Käsi siellä kontrolloi ja katsoo, että lantio on oikeassa asennossa, Yrjövuori kertoi luennolla.

– Oikein mahtava tyyppi, koetan saada hänet Kisikseen (Kisakallioon) käymään, hän jatkoi.

Yrjövuori ei kertonut kuulijoilleen, että heidän näkemänsä kuva oli mainoskuvauksesta eikä hän ole koskaan valmentanut May-Treanoria.

STT:n haastattelussa Yrjövuori korosti, että hän on tarkka siitä, ketä väittää asiakkaakseen, eikä ole koskaan väittänyt May-Treanoria asiakkaakseen. Mutta Sairaala Neon – Yrjövuoren yhden työnantajan – nettisivujen tiedotteessa kesältä 2016 kerrotaan, että May-Treanor on käynyt "Markon valmennuksessa". Sairaalan nettisivujen englanninkielisessä versiossa May-Treanor on ilmoitettu Yrjövuoren potilaaksi (patient).

– Tuota minä en osaa sanoa. Tuota minä en allekirjoita, että miksi se on siellä patient, Yrjövuori selvitti.

– Se pitää korjata pois sieltä. En pysty sanomaan, miksi se on siellä.

Sairaala Neon vastaava lääkäri Jussi Rantanen sanoo tiedotteen tietojen olevan peräisin Yrjövuorelta.

– Se on varmasti näin. Ei meillä kukaan ole näitä tietoja keksinyt.

"Kutsutko sinä minua valehtelijaksi?"

Yli kymmenen vuoden aikana Yrjövuorta on useissa eri suomalaisissa tiedotusvälineissä tituleerattu fysioterapeutiksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan Yrjövuorella ei kuitenkaan ole fysioterapeutin pätevyyttä, vaan ainoastaan hierojan pätevyys.

Fysioterapeutin koulutus kestää Suomessa 3,5 vuotta. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Hierojan koulutus kestää Suomessa noin vuoden.

– Olen tapellut sen kanssa (että minua on kutsuttu fysioterapeutiksi). Olen aina joka kerta oikaissut, ja se on kaikki selvitetty Suomen fysioterapeuttiyhdistyksen kanssa, Yrjövuori sanoo.

Tiedotusvälineiden tekemät virheet eivät tietenkään ole Yrjövuoren vastuulla. Yrjövuoren omat lausunnot ovat kuitenkin voineet vaikuttaa niihin.

The Finn -kirjassa Yrjövuori kirjoittaa toimineensa Lakersissa "ennen kaikkea hierojana ja fysioterapeuttina". Myöhemmin samassa kirjassa Yrjövuori kuvasi työtään Lakersissa näin: "Työni oli lähinnä fysioterapiaa ja hierontaa".

Ylen vuoden 2013 jutussa Yrjövuori kertoi, että häntä olisi pyydetty Lakersin fysioterapeutiksi.

– Kaikki muuttui kuitenkin NHL:n työsulun alettua vuonna 2004. Sain yllättäen soiton Los Angeles Lakersin organisaatiosta ja minua pyydettiin seuran palkkalistoille fysioterapeutiksi, aluksi vuoden koeajalla. Tällä tiellä sitten ollaan edelleen, Yrjövuori sanoi.

Gameshape-yhtiön vanhoilta nettisivuilta löytyy Yrjövuoren esittely, jossa hänen väitetään suorittaneen alemman korkeakoulututkinnon fysioterapiassa. Esittely oli Gameshapen verkkosivuilla 2012–2015.

Yrjövuori sanoo, ettei tiedä, miten väärä tieto oli tullut Gameshapen sivuille, ja että nettisivut olivat Robbie Davisin tekemät.

– Täytyy myöntää, etten noita ollut katsonut. Tuon olisin kyllä korjannut, jos olisin huomannut, Yrjövuori sanoi.

Hän arvelee virheen johtuvan siitä, että Davisilla on ollut vaikeuksia ymmärtää, mitä suomalainen hierojatutkinto tarkoittaa.

– Jos se on kolme vuotta siellä ollut, se on minun oma moka, Yrjövuori myönsi.

Saman tien hän esitti vastakysymyksen toimittajalle.

– Kutsutko sinä minua valehtelijaksi? Siltä se kuulostaa.

Paluu Suomeen

Yrjövuoren paluu Suomen urheilumaailmaan alkoi kesällä 2014, vaikka hän työskenteli vielä kauden 2015–2016 loppuun asti Los Angeles Lakersissa.

Suomen koripalloliitto tiedotti kesällä 2014, että Yrjövuori liittyy loppukesän MM-kisoihin Suomen joukkueen medical traineriksi eli lääketieteelliseksi valmentajaksi. Tällaista titteliä ei koripallomaajoukkueessa ollut aiemmin käytetty, eikä sitä ole sen jälkeen käytetty. Se oli Koripalloliiton tiedotteen mukaan ollut Yrjövuoren titteli myös Los Angeles Lakersissa.

Se ei pidä paikkaansa, mutta väite levisi.

Ilta-Sanomat otsikoi MM-kisojen aattona, että Yrjövuori on Susijengin salainen ase.

– Marko Yrjövuori on työskennellyt kymmenen vuotta NBA-seura Los Angeles Lakersin huoltojoukoissa medical trainerina. Hänen vastuullaan ovat muun muassa pelaajien kunto-ohjelmat, lihashuolto ja fysiikkatreenit, lehti aloitti Yrjövuoren haastattelun.

Jutusta ei ilmene, kuvasiko lehti Yrjövuoren vastuualuetta Lakersissa vai koripallomaajoukkueessa. Kummassakin tapauksessa väite oli virheellinen.

Yrjövuori itse kertoi alkuvuonna 2017 työstään koripallomaajoukkueessa näin:

– Olen siellä medical trainer -roolissa ja teen heidän biomekaniikkaohjelmansa ja näin poispäin. Pojathan ovat kaikki mun ohjelmassa mukana, Yrjövuori kertoi.

Koripallomaajoukkueen fysioterapeuttina tuolloin toiminut Vesa Kuparinen – nykyisin muun muassa Suomen olympiakomitean vastuufysioterapeutti – antaa Yrjövuoren roolista erilaisen kuvan.

– Hän ei vetänyt joukkueharjoituksia koko koripallomaajoukkueelle eikä ollut kokonaisvastuussa harjoittelusta tai kuntoutuksesta. Hänen toimivuosiensa aikana päävastuulliset ovat olleet valmentautumisessa fysiikkavalmentaja Juhani Hirvonen sekä kuntoutuksessa lääkäri Aleksi Kallioniemi yhdessä koulutettujen fysioterapeuttien ja osteopaattien kanssa. Hän työskenteli yksittäisten pelaajien kanssa, Kuparinen sanoo.

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann vahvisti Kuparisen kuvauksen koripallomaajoukkueen tehtävänjaosta.

– Enhän minä sanonutkaan, että vedin joukkueharjoituksia, vaan että kaikki joukkueen pelaajat olivat minun ohjelmassani, Yrjövuori sanoi STT:lle.

"Marko sanoi olleensa Bryantin henkilökohtainen athletic trainer tai personal trainer"

Yrjövuoren työt koripallomaajoukkueessa päättyivät 2017 EM-kisojen jälkeen, mutta tuossa vaiheessa hän oli jo tullut näkyvästi suomalaiseen urheilumaailmaan – muttei hierojaksi, vaan fysiikkavalmentajaksi ja valmennuksen asiantuntijaksi.

Yrjövuori oli julkistanut muun muassa liittymisensä Kisakallion urheiluopiston valmennuskeskustiimiinSairaala Neon vastaavaksi valmentajaksi ja jalkapalloliigan FC Interin fyysiseksi valmentajaksi.

Kisakallion rehtori Asko Härkönen kertoi, että Yrjövuori nosti rekrytointikeskustelussa esiin Kobe Bryantin nimen.

– Marko sanoi olleensa Kobe Bryantin henkilökohtainen athletic trainer tai personal trainer. Se herätti mielenkiinnon Markon osaamista kohtaan, Härkönen sanoi.

STT:lle Yrjövuori sanoi, ettei koskaan ollut Bryantin henkilökohtaisessa palveluksessa tai käyttänyt Bryantin nimeä myydäkseen mitään. Eikö hän kuitenkin tässä myynyt omaa työpanostaan käyttäen Bryantin nimeä ja virheellistä väitettä henkilökohtaisesta työsuhteesta? Valehteleeko Härkönen?

– Ei. En ole koskaan sanonut, että olen henkilökohtaisesti hänellä (Bryantilla), mutta olen vastannut paljon hänen hyvinvoinnistaan niiden vuosien aikana, ehdottomasti. En minä varmaan päävastuussa ollut, mutta kun urheilijan hyvinvoinnista pitää päivittäin joku huolta, kuka siellä oli? Siellä oli Marko, Yrjövuori kommentoi.

Sairaala Neo kertoi 2016 nettisivuillaan, että sinne töihin tullut Yrjövuori olisi ollut 12 vuotta Bryantin fysiikkavalmentaja. Sairaalan vastaava lääkäri Jussi Rantanen kertoi, että väitetty rooli Bryantin fysiikkavalmentajana vaikutti Yrjövuoren palkkaamiseen.

– Minulla ei ole tietoa, joka olisi tätä käsitystä vastaan. Varmasti se vaikutti hänen palkkaamiseensa, mutta se ei ollut ainoa asia, Rantanen sanoi.

Yrjövuoren työt koripallomaajoukkueessa, FC Interissä ja Kisakalliossa ovat päättyneet, mutta hän pitää edelleen vastaanottoa lääkärikeskus Mehiläisessä, joka osti Sairaala Neon 2017. Mehiläisen verkkosivuilla Yrjövuoren titteli on fysiikkavalmentaja.

"Kyse on luottamuksesta"

Yrjövuoren kaksi omaelämäkerrallista kirjaa kirjoittanut toimittaja Petteri Ala-Kivimäki kertoo kirjoittaneensa kirjat haastattelunauhojen pohjalta. Tämän jälkeen Yrjövuori tarkisti tekstit. Ala-Kivimäki kertoo, ettei tarkistanut Yrjövuoren kertomia asioita.

– Tämä on Markon tarina. En epäile mitään. Kyse on luottamuksesta, Ala-Kivimäki sanoo.

Ala-Kivimäen mukaan hänelle ei tullut mieleenkään tarkistaa esimerkiksi James Hardenin harjoitteluun liittyviä yksityiskohtia.

– Tässä on luottamuksesta kysymys. Ei minulle tullut mieleenkään, että olisi tuollaista pitänyt kysyä.

Hän ei myöskään tarkistanut väitteitä Misty May-Treanorin kohdalla.

– Ei tullut mieleenkään soittaa Misty Maylle. Kaikkien noiden nimien keskellä hän ei ehkä ollut ensimmäinen, jolle soittaa.

Kirjat ja Yrjövuoren julkiset esiintymiset ovat luoneet hänen toiminnastaan kuvan, joka näyttää tässä jutussa tarkistettujen väitteiden osalta poikkeavan muiden asianosaisten käsityksestä. Yrjövuorella ei ollut selitystä, miksi näin on käynyt.

– Ainoastaan se, mitä minä olen sanonut, on se, mitä minä olen tehnyt. Nyt on hyvä, että pystyn vähän selittämään näitä asioita, että mikä se rooli oli Gameshapessa. En ole koskaan sanonut mitään muuta kuin mikä minun roolini oli Lakersissa, senhän nyt tietävät kaikki, Yrjövuori sanoi.

– En minä yritä keksiä mitään asioita, että näyttäisin komeammalta, mutta unelmaduunissanihan minä olin siellä. Kyllä se minun omassa päässäni oli aika komea ainakin.

Voiko yleisö luottaa siihen, että Yrjövuoren lukuisista muista kuin tässä jutussa selvitetyistä urheilijoista esittämät väitteet eivät sisällä epäselvyyksiä?

– Sitä en osaa sanoa. Kaikkien kanssa olen tehnyt töitä. En ole siellä valehdellut. Mitä hyötyä siitä olisi?

Hyöty voisi olla juuri sen henkilöbrändin rakentaminen, josta Yrjövuori itse puhui haastattelun aluksi. Siihen kuuluu olennaisesti oman nimen liittäminen tähtien yhteyteen.

"Marko, voitko auttaa?"

The Finn -kirjan lopussa Yrjövuori kertoo saaneensa puhelimeensa viestin palattuaan Suomeen.

– "Marko, olen L.A:ssa, voitko auttaa?" Se oli LeBron James, maailman paras koripalloilija. Hän käyttää kehonhuoltoonsa 1,3 miljoonaa dollaria ja halusi tehdä yhteistyötä. Jouduin kuitenkin vastaamaan hänelle: "Sorry, en voi auttaa. Olen Suomessa", Yrjövuori kirjoittaa.

Haastattelun päätteeksi STT kysyi Yrjövuorelta, onko viesti tallessa. Viestiä ei heti löytynyt, ja Yrjövuori kertoi, ettei viesti itse asiassa ollutkaan suoraan koripalloilijalta vaan tämän avustajalta.

Mitä apua Yrjövuori uskoi LeBron Jamesin etsineen, hierontaa vai valmennusta?

– Tuskin hän tarvitsi valmennusapua Markolta. Aktivaatiojuttuja hän saattoi tarvita.

Yrjövuori lupasi haastattelun päätteeksi etsiä viestiä, mutta seuraavien kuuden viikon aikana häneltä ei tullut ilmoitusta viestin löytymisestä.