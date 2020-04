Joonas Jussila

Suomen lupaavimpiin lentopalloilijoihin kuuluva 204-senttinen keskitorjuja Aleksei Zhbankov vahvistaa ensi kaudella Mestaruusliigassa pelaavaa Raision Loimua. Toisen polven lentopalloilija, kesällä 17 vuotta täyttävä Zhbankov on Suomen nuorten maajoukkueen kapteeni ja Loimun oma kasvatti. Keskipelaajana viihtyvä pitkänhuiskea nuorukainen on pelannut viimeiset kaksi kautta ykkössarjaa TuTo Volleyssä isänsä Ruslan Zhbankovin valmennuksessa sekä Loimun A-nuorissa. Huippulupauksen sopimus oranssipaitojen kanssa on vuoden mittainen, ja hän ottaa käyttöönsä isänsä pelinumeron 7, jolla vanhempi Zhbankov voitti raisiolaisten väreissä mestaruuden.

– Tavoitteena on ottaa heti avauskuusikon paikka ja kehittyä pelaajana edelleen. Tavoite lentopallossa on olla paras mahdollinen pelaaja mitä itse voin olla, Zhbankov kertoo.

Loimu luottaa ensi kaudella vahvasti kotimaiseen juniorikaartiin, sillä viime viikolla raisiolaiset solmivat sopimuksen toisen nuorisomaajoukkueen kantavan voiman, Sebastián Pozo Hernandezin kanssa. Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkueessa ykkössarjaa viime kaudella pelannut toisen polven lentopalloilija on vasta 18-vuotias.

Oranssipaitojen sopimuspelaajiin kuuluvat ensi kaudella jo viime sesongilla luottoa nauttineet yleispelaaja Väinö Rahko, keskitorjuja Eetu Mäki ja passari Tomi Saarinen. Vastuuta kärkkyvät myös Kulmalan kaksoisveljekset Aatu ja Eetu, joiden rooli koronan päättämällä tynkäsesongilla jäi vielä vähäiseksi.