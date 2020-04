Talousvaikeuksista kärsinyt ja protestilistalle päätynyt lentopalloseura Raision Loimu katsoo koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan keskellä tulevaisuuteen.

Mestaruusliigassa pelaava seura on kiinnittänyt pelaajistoonsa viime kaudella kentällä nähdyt 19-vuotiaan yleispelaaja Väinö Rahkon,18-vuotiaan keskitorjuja Eetu Mäen, 20-vuotiaan passari Tomi Saarisen, 19-vuotiaan puolustuspelaamisen erikoispelaaja Aatu Kulmalan sekä yleispelaaja Eetu Kulmalan (19 vuotta) kanssa.

Uutena pelaajana Loimun edustusjoukkueeseen nousee oman juniorikoulun kautta Kuortaneelle nuorisomaajoukkueen valmennuskeskukseen opiskelemaan siirtynyt toisen polven liigalentopalloilija, 18-vuotias Sebastián Pozo Hernández.

Joukkueen rakentaminen aloitetaan yleensä valmennuksesta. Päävalmentaja tulevalle kaudelle ei vielä ole varmistunut, mutta vaihtoehtoja on kartoitettu niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Seuran tiedotteessa kerrotaan, että viime kaudella päävalmentajana toiminut Kasper Vuorinen on mukana vaihtoehtojen joukossa. Jos kesän maajoukkuekausi jossain vaiheessa käynnistyy, on Vuorinen kiinni syksyyn asti naisten maajoukkueessa apuvalmentajana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Loimu jatkaa keskustelua valmentajakandidaattien ja viime kaudella seurassa pelanneiden ja potentiaalisten uusien pelaajien kanssa.

Vielä ei ole varmuutta, alkaako uusi Mestaruusliiga-kausi syksyllä ajallaan.

Loimun tulevaisuuden suunnan ratkaisevat käynnissä olevat tukikampanjat sekä keväällä aloitettava yhteistyökumppanihankinta. Raisiosta löytyy luottamusta toimien johtavan siihen, että seura nähdään jatkossakin kotimaan pääsarjassa.

– Monia asioita on koronan vuoksi auki, mutta tulevaisuuteen on uskottava ja valmistauduttava. Loimu on yhteisönsä avulla selviytynyt aiemminkin vaikeista tilanteista. Käynnissä olevat tukikampanjat ovat saaneet ilahduttavan vastaanoton, mutta tekemistä meillä riittää yhä paljon. Tärkeintä on saada yhdessä korona kuriin. Sen jälkeen voidaan sitten taas keskittyä myös lentopalloon ja muuhun sporttiin, kommentoi Loimun toiminnanjohtaja Jani Nieminen tiedotteessa.