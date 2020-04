TuTo Volley jatkaa tutussa komennossa – venäläinen mestarivalmentaja luotsaa ykkössarjan joukkuetta tulevallakin kaudella

Joonas Jussila

Lentopallon ykkössarjassa pelaava TuTo Volley on suunnannut katseensa haastavasta tilanteesta huolimatta jo tulevaan kauteen 2020–21. Seura on solminut yksivuotiset jatkosopimukset päävalmentaja Ruslan Zhbankovin, keskitorjuja Valtteri Aaltosen ja libero Roope Siliämaan kanssa. Lisäksi Urho Rytsän kaksivuotisesta sopimuksesta alkaa nyt toinen kausi.

Venäläisvalmentaja Zhbankoville tuleva sesonki on jo kolmas turkulaisjoukkueen peräsimessä. Edelliset kaudet ovat sujuneet mainiosti, sillä joukkue on sijoittunut kummallakin runkosarjassa kolmen parhaan joukkoon.

Zhbankovilta löytyy rutkasti kokemusta penkin takaa myös Mestaruusliigasta, jossa on toiminut muun muassa Raision Loimun ja Pielaveden Sammon päävalmentajana. Tuolta aikakaudelta hänellä on takataskussaan Suomen mestaruus Pielavedeltä vuodelta 2009. Zhbankovin ja TuTo Volleyn tuoreessa jatkosopimuksessa on myös pykälä, joka mahdollistaa miehen siirtymisen ulkomaille.