Turussa tammikuussa isot muodostelmaluistelukisat – "Suomessa on haaveiltu tämän tasoisesta kisasta jo pitkään"

Maria Vesterinen

Turussa nähdään ensi talvena muodostelmaluistelua maailman huipulta. Kansainvälinen luisteluliitto ISU on myöntänyt Suomen Taitoluisteluliiton järjestettäväksi lajin challenger-sarjan osakilpailun, ja Taitoluisteluliitto on valinnut kisapaikaksi Turkuhallin. Taitoluisteluliiton isännöimän tapahtuman paikallisena tukena toimii Kaarinan Taitoluistelijat.

Kilpailu järjestetään 14.–17. tammikuuta 2021. Kaikkiaan sarjassa on viisi osakilpailua, joista muut järjestetään Honkongissa, Irvinessä, Gdanskissa ja Salzburgissa.

– Suomessa on haaveiltu tämän tasoisesta kansainvälisestä kisasta jo pitkään. Myös me Kaarinassa olemme unelmoineet kansainvälisestä kisasta, kun meillä on tällä käytössä lajille niin sopiva halli. On ihan mahtavaa, että kilpailu nyt myönnettiin, hehkuttaa Kaarinan Taitoluistelijoiden puheenjohtaja Salla Sergelius.

Sergelius arvioi, että kisa houkuttelee Turkuun Suomen ja maailman huippujoukkueita yhteensä peräti 30.

– Se tarkoittaisi noin 900 luistelijaa. Toivomme, että halli tulee täyteen katsojia, Sergelius sanoo.

Turun kisassa mukana ovat sekä seniorit että juniorit. Suunnitelmissa on järjestää samassa yhteydessä kansainvälinen kilpailu myös noviisisarjan joukkueille.

Juttua on täydennetty kello 15.10 Sergeliuksen kommenteilla.