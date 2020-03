Ulkoliikuntapaikat sulkeneen Turun liikuntapalvelujohtaja vetoaa kaupunkilaisiin

Joonas Jussila

Jotta koronavirusepidemian jatkuvasti kiihtyvää leviämistä voidaan hidastaa, tulee jokaisen välttää sosiaalista kanssakäymistä niin paljon kuin mahdollista. Asia lienee ollut kaikkien suomalaisten hyvässä tiedossa jo jonkin aikaa. Ohje ei kuitenkaan ole mennyt ainakaan vielä jokaisen jakeluun, sillä vielä tiistaina esimerkiksi Urheilupuiston alakentällä pelailtiin Turun Sanomiin yhteyttä ottaneen lukijan mukaan palloa ryhmissä samalla kun ulkoilevat ihmiset taittoivat matkaa kuntoradalla tiiviissä pienporukoissa. Sama tilanne oli myös Kuuvuoren kentällä, joka oli silminnäkijätietojen mukaan lähes täynnä ulkoilijoita ja treenaajia.

Turun kaupunki ilmoitti kuitenkin jo maanantaina kieltäneensä kaiken harjoittelun ulkoliikuntapaikoillaan. Turku on toistaiseksi ainoa kaupunki, joka on ottanut näin järeän kiellon käyttöön. Muissa suurissa kaupungeissa ei ole tehty vielä yhtä tiukkoja linjauksia, vaikka liikuntapaikkojen kunnossapitoa onkin vähennetty.

– Olemme tiedottaneet asiasta parhaamme mukaan ja vieneet liikuntapaikoille kylttejä käyttökiellosta. Meillä ei ole kuitenkaan resursseja järjestää jatkuvaa valvontaa ulkoliikuntapaikoille. Vetoankin kaikkiin kaupunkilaisiin, jotta he liikkuisivat tässä tilanteessa ohjeiden mukaisesti itsekseen vaikkapa kuntoradoilla ja metsissä, Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari sanoo.

Kaupungin ulkokenttiä on mahdoton sulkea kokonaan, eikä esimerkiksi Urheilupuistoon pääsyä voida estää.

– Esimerkiksi eilen kävimme huomauttamassa käyttökiellosta useammassa paikassa, ja teemme jatkossakin pistokokeita. Haluamme tehdä kaikkemme sen eteen että koronavirus saadaan taltutettua, Kalmari huomauttaa.

Paikallisissa urheiluseuroissa tilanteen vakavuus tiedostetaan enemmän kuin hyvin. Esimerkiksi Turun Urheiluliiton yleisurheilujaoston toiminta on toistaiseksi jäissä ainakin pääsiäiseen saakka.

– Otamme tilanteen tietysti hyvin vakavasti, sillä sosiaalista kanssakäymistä pitää nyt välttää, TuUL:n yleisurheilujaoston toiminnanjohtaja Antti Leskinen kertoo.

Urheiluliiton ohjeistus on se, ettei ryhmävalmennusta järjestetä poikkeusoloissa lainkaan, vaan yleisurheilijat harjoittelevat itsenäisesti kukin omalla tavallaan.

– Jotkut valmentajat ovat kuitenkin rakentaneet esimerkiksi autotalleihinsa kuntosaleja, joissa heidän yksittäiset valmennettavansa voivat harjoitella. Myös ulkona on vielä harjoiteltu muutamien urheilijoiden ryhmissä, mutta tämä ei ole seuran järjestämää valmennustoimintaa. Kaikki kyllä tietävät tarkasti seuran ohjeistukset, Leskinen painottaa.

Vaikka urheiluseuroissa eletään ennennäkemättömän haastavia aikoja, yrittää toiminnanjohtaja löytää ankeuden keskellä jotain positiivistakin.

– Valmentajilta on tullut viestiä, että urheilijat ovat ottaneet hyvin vastuuta. Lisäksi yleisurheilussa on tietysti se hyvä puoli, että esimerkiksi juoksijat voivat tehdä yksinäänkin hyvää lajinomaista treeniä, hän miettii.

Myös naapurikaupunki Kaarinassa ulkokenttien käyttö herätti viikonloppuna ihmetystä, kun lauantaina Kaarinan keskusliikuntapuiston tekonurmelle oli kokoontunut silminnäkijöiden mukaan jopa noin 30 juniorijalkapalloilijan joukko pelinomaisiin harjoituksiin. Kyseessä eivät olleet kuitenkaan Kaarinan Poikien ohjatut harjoitukset, vaan paikalle oli osunut sattumalta KaaPon junioripelaajia, jotka pelailivat omien vanhempiensa silmien alla.

KaaPo julkaisikin aiheesta tiukkasävyisen kannanoton nettisivuillaan.

– Lauantaina Keskurin KHT:lla on ollut iso porukka KaaPolaisia kentällä ja mukana on ollut myös aikuisia. Tämä oli viimeinen kerta, kun tälläisiä viestejä vastaanotan. Tilanne ei ole kenelläkään mieluinen, mutta tässä on kuitenkin kyseessä meidän kaikkien terveys ja pahimmassa tapauksessa henki, KaaPon puheenjohtaja Olli Tuominen kirjoitti seuran nettisivuilla.

KaaPon toiminta on ollut keskeytettynä jo 12. maaliskuuta lähtien.

