KOK luottavainen Tokion olympialaisten suhteen

Joni Tuominen

Kansainvälinen olympiakomitea KOK julkaisi tiistaina kotisivuillaan tiedotteen, jonka mukaan se uskoo Tokion olympialaisten järjestettävän normaalisti tulevana kesänä.

Samassa tiedotteessa KOK totesi kuitenkin seuraavansa maailmalla jylläävän koronavirustilanteen kehittymistä tarkasti asiantuntijoiden kanssa ja välittävänsä tiedot kansainvälisille olympiakomiteoille.

Urheilijoita KOK kannusti jatkamaan valmistautumista ensi kesän olympialaisiin normaaliin tapaan. Kaikkia olympiakarsintoja ei ole pystytty koronaviruksen vuoksi järjestämään suunnitellusti, mutta niiden järjestäminen on tiedotteen mukaan edelleen mahdollista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tokion olympialaiset on tarkoitus järjestää 24. heinäkuuta – 9. elokuuta välisenä aikana.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen.