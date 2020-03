Sisäpalloilulajit yhteistyöllä koronahaasteiden kimppuun – vaikutukset toimintaan ja talouteen dramaattisia

Joni Tuominen

Suomalaiset sisäpalloilulajien edustajat kokoontuivat maanantaina järjestetyssä kokouksessa hakemaan yhteisiä linjauksia koronaviruksen seurauksena eteen tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Palaveriin osallistui lajiedustaja koripallosta, salibandysta, lentopallosta, käsipallosta ja futsalista. Asiantuntijana kokouksessa kuultiin työoikeuden emeritusprofessoria Seppo Koskista.

Tapaamisessa pohdittiin vastauksia pandemian johdosta tuleviin kysymyksiin uudenlaisessa ja vaikeassa tilanteessa. Kilpailutoiminta on keskeytynyt kaikissa lajeissa ja useimpien lajien osalta kausi jouduttiin päättämään ennenaikaisesti, ja liittojen mukaan vaikutukset tulevat näkymään toiminnassa ja taloudessa dramaattisesti. Lajiliitot toivovatkin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä nopeita ratkaisuja, joiden avulla seurojen yllättävää taloudellista ahdinkoa voidaan tukea

Lajiliitot vetosivat seuroihin ja työntekijöihin, että nämä pyrkisivät neuvottelemaan ja sopimaan yhteisesti ratkaisuja haastavassa tilanteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tiedotteessa muistutettiin myös, että kaikissa ratkaisuissa tulee kunnioittaa Suomen lakeja ja hallituksen määräyksiä. Tarpeen mukaan liitot suosittelevat kuuntelemaan parhaita asiantuntijoita, oli kyse sitten THL:n koronasuosituksista tai lainopillisesta konsultaatiosta työsopimuksiin liittyen.

– Tavat, joilla kriisi kohdataan ja hoidetaan, vaikuttavat lajien ja urheilutoimijoiden arvostukseen ja elinvoimaisuuteen. Kriisi voi olla seuroille myös mahdollisuus viestiä, luoda merkityksellisyyttä ja tuoda uudella tavalla arvoja esille omassa yhteisössä, tiedotteessa todettiin lopuksi.

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä, niin tärkeintä on levätä kotona. Katso ohjeita terveyskeskusten verkkosivuilta tai omaolo-sivustolta www.omaolo.fi. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina. Ohjeita ja neuvontaa saat tarvittaessa myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (02 313 8800). On erittäin tärkeää aina soittaa ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen.