Nämä kaikki urheilutapahtumat on peruttu – lue kattava lista

Suomen tapahtumat

Ammunta

Ilma-aseiden SM-kisat peruttu, siirtoa myöhempään ajankohtaan selvitetään.

Futsal

Kaikki loppukauden ottelut peruttu.

Hiihto

Hiihtoliitto on perunnut Hopeasompa-kisat, nuorten SM-hiihdot ja mäkihypyn ja yhdistetyn suurmäen SM-kilpailut. Maastohiihdon Suomen cupin (28.–29.3.) ja Ristijärven SM-hiihtojen (3.–5.4.) osalta päätöksiä tehdään myöhemmin.

Jalkapallo

Miesten liigan alku on siirretty kesäkuuhun. Kansallisen liigan (naiset) alkua on myös siirretty, mutta sen alkamispäivä ei ole vielä tiedossa. Kaikki Suomen cupin viikonlopun ottelut on siirretty tulevaisuuteen.

Jääkiekko

Miesten Liigassa ei pelata enää ja kausi jää kesken. Naisten Liiga on keskeytetty.

A-nuorten Liiga ja kaikki juniorisarjat päättyvät. Päätöksen vaikutuksista kauden 2019–20 sijoituksiin ja ensi kauden sarjapaikkoihin tiedotetaan myöhemmin. Mestiksessä pudotuspelit ja karsinnat on peruttu. Leijonien Tanska-ottelut Joensuussa (9.4.) ja Kuopiossa (10.4.) jäävät pelaamatta.

Jääpallo

Bandyliigan mitalipelit pelataan tyhjille katsomoille.

Kamppailulajit

Karaten kaikki kilpailutoiminta on lopetettu maaliskuun loppuun saakka. Tilanne on sama painissa, nyrkkeilyssä ja taekwondossa. Nyrkkeilyn SM-kilpailut huhtikuussa siirtyvät tulevaisuuteen. Judossa kilpailut ja harjoitukset suositellaan lopetettavaksi toukokuun loppuun saakka.

Kaukalopallo

Kaikki sarjat ja turnaukset keskeytetty toukokuun loppuun saakka.

Koripallo

Miesten ja naisten liigat ja 1. divisioonat on keskeytetty toistaiseksi. Muiden sarjojen osalta kaudet päättyvät.

Käsipallo

Kaikki sarjat keskeytetty.

Lentopallo

Miesten mestaruusliigassa pelataan runkosarja loppuun ilman yleisöä. Pudotuspelien kohtalosta odotetaan päätöstä keskiviikkona. Muut sarjat on keskeytetty.

Moottoriurheilu

Endurokilpailu Päijänteen ympäriajo on peruttu maaliskuulta.

Paraurheilu

Kaikki maalis- huhti- ja toukokuulle suunnitellut urheilu- ja liikuntatapahtumat perutaan tai siirretään.

Pesäpallo

Kaikki tapahtumat peruttu maaliskuun loppuun saakka, joukossa mm. tyttöjen ja naisten halli-SM-lopputurnaukset. SUperpesis käynnistyy lähtökohtaisesti vasta kesäkuun alussa.

Ratsastus

Kotimaan tapahtumat on peruttu.

Ravit

Ravit ajetaan kilpailukalenterin mukaisesti, mutta yleisöä ei tapahtumiin päästetä.

Ringette

Kaikki sarjat ja turnaukset keskeytetty toukokuun loppuun saakka.

Salibandy

Miesten ja naisten liigat sekä miesten Divari keskeytetään toistaiseksi. Sarjojen loppukaudesta tiedotetaan ensi perjantaihin mennessä. Kaikkien muiden sarjojen pelikaudet loppuvat välittömästi. Siihen liittyvistä toimenpiteistä ja seurauksista kerrotaan maaliskuun loppuun mennessä.

Tanssi

Tanssiurheiluliitto ry:n kaikki kilpailut perutaan

Uinti

Kaikki kilpailut peruttu mukaan lukien lauantaiset Super gamesit Turussa.

Voimistelu

Voimistelun kaikki tapahtumat on peruttu toistaiseksi pääsiäiseen (14.4.) saakka.

Yleisurheilu

Kaikki kotimaan kevään kisat perutaan tai siirretään syksyyn.

Ulkomaan tilanteita

Hiihtolajit

Alppihiihdon, hihdon ja mäkihypyn maailmancupin loput kisat on peruttu ja kaudet päättyneet. Alppihiihdon nuorten MM-kisat on peruttu. Lentomäen MM-kisat on siirretty.

Jalkapallo

Englannin Valioliiga on keskeytetty 4. huhtikuuta asti. Italiassa Serie A:n ottelut on peruttu kuukaudeksi. Saksassa Bundesliigassa ja 2. Bundesliigassa pelataan viikonloppuna ilman yleisöä. Sen jälkeen sarjat pysäytetään ainakin huhtikuun alkuun saakka. Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan ensi viikon ottelut on siirretty eteenpäin. EM-kisojen kohtalosta päätettäneen tiistaina.

Jääkiekko

NHL on keskeytetty toistaiseksi. Naisten MM-kisat on peruttu. Miesten MM-kisojen perumisesta ei ole päätöstä.

Koripallo

NBA on keskeytetty toistaiseksi.

Moottoriurheilu

F1-kauden avauskisa Australiassa on peruttu, samoin seuraava eli Bahrainin kisa kuten myös huhtikuulle (19.4.) suunniteltu Kiinan osakilpailu. Huhtikuun alussa ohjelmassa olevan Vietnamin GP:n kerrotaan siirtyvän uuteen ajankohtaan. Kauden ennakoidaan alkavan vasta kesäkuun alussa, mutta virallista päätöstä siitä ei vielä ole. Rallin MM-sarja jatkuu toistaiseksi.

Tennis

ATP-turnaukset on peruttu kuuden viikon ajaksi.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on koronaviruksen aiheuttamaksi epäilemiäsi oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky), soita ensin omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana.

Ohjeita ja neuvontaa saa myös Tyks Akuutista numerosta 02-313 8800. HUOM! Ennen vastaanotolle tai päivystykseen lähtemistä on erittäin tärkeää soittaa.

Valtioneuvoston puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 535 535. Tämä numero on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Ajantasaista tietoa viruksesta löytyy verkosta osoitteesta thl.fi.