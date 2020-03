HSK päästää Penttisen takaisin valmentamaan – Taitoluisteluliitto harkitsee toimenpiteitä

Suomen Taitoluisteluliiton jäsenseura HSK (Helsingfors Skridskoklubb rf/Helsingin Luistinklubi ry) kertoi maanantaina, että seura palauttanut valmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen. Penttisen on määrä palata valmennukseen vaiheittain toimintakaudella 2020–2021.

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta antoi tammikuussa Penttiselle 12 kuukauden kilpailukiellon, joka on edelleen voimassa.

HSK:n ratkaisu tuli liitolle täysin yllätyksenä, eikä seura ollut siitä etukäteen yhteydessä liittoon.

– Liiton suhtautuminen asian vakavuuteen ei ole muuttunut. Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta on käyttänyt tilanteessa ankarinta sen käytössä olevaa rangaistuslajia ja määrännyt valmentajalle 12 kuukauden kilpailukiellon. Nyt kun seuran tänä vuonna vaihtuneen hallituksen näkemys on muuttunut aiemmasta, meidän on harkittava jatkotoimenpiteitä seuran suhteen, Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio toteaa.

Toimenpiteenä voi vakavimmillaan olla liiton sääntöjen mukaan seuran erottaminen liiton jäsenyydestä.

Suomen Taitoluisteluliiton liittohallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 24.3.2020.