Joonas Jussila

Korisliigassa playoff-paikkaa metsästävä Kaarinan Ura Basket on antanut potkut päävalmentajalleen Kristian Palotielle. Samalla apuvalmentajan pestissä aiemmin toiminut yhdysvaltalainen Andrew Johnston siirtyy päävalmentajan pallille loppukaudeksi.

– Päätös oli vaikea. Katsoimme kuitenkin, että tämä oli muutos, joka katse pleijariviivassa oli tehtävä. Tähän päädyttiin hyvässä yhteisymmärryksessä valmennuksen kanssa, kertoo edustusjoukkueen hallituksen puheenjohtaja Mikko Granström seuran tiedotteessa.

Myös koripalloselostajana tunnettu Palotie liittyi Ura Basketin edustusjoukkueen päävalmentajaksi keväällä 2017. Silloin kaarinalaisseuran tavoitteena oli nostaa joukkue Korisliigaan kahdessa vuodessa. Palotien johdolla nousu saavutettiin jo seuraavan kauden päätteeksi, ja viime sesongilla joukkue pelasi ensimmäistä kertaa Korisliigassa jääden sarjan jumboksi.

Kuluvalla kaudella Ura Basketin peliesitykset ovat jättäneet paljon petrattavaa, sillä joukkue on tällä hetkellä sijalla 10. Eroa viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevaan Kouvoihin on kuitenkin vain neljä pistettä. Helsinkiläisen Palotien viimeiseksi otteluksi Uran peräsimessä jäi keskiviikkona Tampereella kärsitty 39 pisteen murskatappio Pyrinnölle.

Andrew Johnston puolestaan liittyi Uran valmennustiimiin tämän kauden alussa. Yli 20 vuoden valmentajauran yliopistokoriksessa ja Euroopassa tehnyt Johnston toimi Vantaan Pussihukkien edustusjoukkueen valmentajana kaudella 2007­–2008. Hän on valmentanut myös esimerkiksi islantilaista Keflavik BC:a ollen vastuussa useamman joukkueen peräsimessä.

Ura Basket on ollut viime viikkoina otsikoissa paitsi heikkojen peliesitysten, myös seuran taloudellisten vaikeuksien takia. Lauantaina seuran taustoja pyörittävä VS Basket Oy poistettiin verottajan ennakkoperintärekisteristä. Taustayhtiön ongelmia on lisännyt 30 000 euron saamaton summa eräältä pääyhteistyökumppanilta. Alkuviikosta Ura Basket puolestaan ilmoitti päästäneensä erään tärkeimmän pelaajansa, lauantaina Kouvot-ottelun kaarinalaisten eduksi ratkaisseen Darious Motenin siirtymään Puolan liigaan, joten joukkue jatkaa loppukauden kolmella jenkkipelaajalla.

Ura pelaa ensimmäisen ottelunsa Johnstonin alaisuudessa lauantaina Kupittaalla jumbojoukkue Korihaita vastaan.