Urheiluliiton pyöräilylupaus sai sopimuksen Belgiaan

Harri Ahola

Turun Urheiluliiton kilpapyöräilijä Jesse Uusiperhe ajaa jatkossa belgialaisen ASFRA Racing Teamin riveissä. Belgia on tuttu maa moninkertaiselle nuorten arvokilpailuedustajalla, sillä hän on ajanut siellä useina vuosina kansainvälisiä kilpailuja.

22-vuotiaan Uusiperheen otteet niissä herättivät uuden työnantajan kiinnostuksen.

– Uusi joukkue tarjoaa laadukkaan kilpailuohjelman, joten on hienoa päästä toimivaan organisaatioon, josta uralla eteneminen on mahdollista. Kilpailukausi painottuu Belgiaan, mutta ajan Suomessa ainakin TS-kortteliajot ja SM-kilpailut. Talven harjoittelu on sujunut hyvin, joten odotan itseltäni tason nostoa viime kauteen, Uusiperhe toteaa TuUL:n tiedotteessa.

ASFRA Racing Teamin kotipaikka sijaitsee mukulakivimäkien ympäröimässä Oudenaarden kaupungissa, jonka ympäristössä asuu paljon ammattilais- ja amatööripyöräilijöitä. Joukkueen ohjelmassa on kaudella 2020 Belgian kilpailujen lisäksi etappiajoja muun muassa Albaniassa ja Montenegrossa.