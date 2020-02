Turku julkisti ensimmäiset nimikkourheilijansa

Rami Nieminen

Turun ensimmäiset urheilijalähettiläät ovat pituushyppääjä Taika Koilahti, karateka Titta Keinänen ja jääkiekkoilija Susanna Tapani. Valinnat julkistettiin torstaina.

Kaupunki sponsoroi jokaista urheilijaa 7 000 eurolla. Vastineeksi urheilijat markkinoivat kotikaupunkiaan.

Urheilijoiden kanssa on solmittu sopimus, jonka mukaan he pitävät Turkua esillä kotimaisen ja kansainvälisen median haastatteluissa ja omissa sosiaalisen median kanavissaan. Heidän kanssaan tehdään videoita ja he esiintyvät kaupungin esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa.

Urheilijoiden sponsorointi on Turun uusi avaus. Lisää nimikkourheilijoita julkistetaan tämän vuoden aikana. Turun piti alun perin varata sponsorointiin 100 000 euroa, mutta satsaus törmäsi viime vuoden lopulla poliitikkojen kitsasteluun. Kaupunginhallitus puolitti tälle vuodelle varatun määrärahan 50 000 euroon. Yhtä urheilijaa voidaan tukea korkeintaan 10 000 eurolla.