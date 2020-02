Venezuelan Rojas loikki uudet ME-lukemat

Venezuelan Yulimar Rojas hyppäsi Madridissa perjantai-iltana kolmiloikassa uudet ME-lukemat 15,43. Madridissa Rojas oli mainiossa vireessä, sillä hänen toiseksi paras hyppynsäkin kantoi 15,29.

Ulkoradoilla Ukrainan Inessa Kravets on hypännyt seitsemän senttiä pitemmälle. Sisäratojen entinen ME oli Venäjän Tatjana Lebedevan 15,36. Rojasin tulos on kaikkien aikojen toiseksi pisin hyppy niin sisä- kuin ulkoradat huomioiden.

24-vuotias Rojas voitti MM-kultaa viime kesänä Dohassa ja 2017 Lontoossa. Hän on lisäksi voittanut hallissa MM-kultaa kahdesti. Tänä talvena MM-hallimestaruuksista piti kilpailtavan Nanjingissa, mutta Kiinassa riehuvan korona-viruksen vuoksi kisat on peruttu.