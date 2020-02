ÅIFK:lle kolme merkittävää jatkosopimusta

Pekka Järviö

Miesten SM-liigan puolivälieriin havitteleva Åbo IFK on tehnyt jatkosopimukset kolmen nykyisen avainpelaajansa kanssa. Todellinen turkulainen käsipalloikoni, viime marraskuussa ensimmäisenä varsinaissuomalaisena pelaajana 1 500 pääsarjamaalin rajan ylittänyt Andreas Nyström pelaa "kanarialinnuissa" kevääseen 2023 asti. Oscar Berglundin ja Peik Sjöblomin sopimukset ovat mallia 1+1 vuotta.

28-vuotias Nyström on tälläkin kaudella ollut ÅIFK:n paras maalintekijä 71 maalillaan. Näistä 18 on tullut rangaistusheitoista. Toista kauttaan Åbossa pelaavasta Sjöblomista on tullut Nyströmin ohella iso pelote vastustajien puolustukselle. Hän on heittänyt tällä kaudella toistaiseksi 70 maalia. Sjöblomin kehittyminen hyvässä valmennuksessa on ollut silmiinpistävää.

Berglund pelaa ÅIFK:ssa jo kolmatta kauttaan ja on ollut koko ajan äärimmäisen tärkeä pelaaja kentän kummassakin päässä. Hän pelaa kovaa ja häntä vastaan saa pelata kovaa, kunhan se tapahtuu sääntöjen puitteissa.

– Joukkueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa, sillä usealla pelaajalla on jo ennestään sopimus ensi kaudesta, totesi ÅIFK:n varapuheenjohtaja Matias Laine seuran tiedotteessa.

ÅIFK:n seuraava kotiottelu on ensi keskiviikkona, jolloin Samppalinnan palloiluhalliin saapuu valmentajavaihdoksen myötä vahvasti piristynyt Grankulla IFK.