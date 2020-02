Antti Aalto sijoittui kuudenneksi maailmancupin lentomäessä – hyppäsi uransa parhaimman sijoituksen pituusennätyksellään

Antti Aalto hyppäsi tänään kuudenneksi Itävallan Kulmissa, lentomäen maailmancupin kilpailussa. Toisella hypyllä Aalto liiteli pituusennätyksensä 225,5 metriä.

Ensimmäistä kertaa Bad Mittendorfin lentomäessä urallaan hypännyt Aalto pääsi hyvin sisään mäkeen ja hyppäsi kolme tasaista hyppyä; yhden harjoituksen ja kaksi kilpailukierrosta. Kilpailussa Aalto leiskautti 214,5 ja 225,5 metriset hypyt.

– Tänään oli lentäminen hyvällä mallilla, se oli vakaata ja kantava asento. Se oli isoin vahvuus, pohti kiteeläinen Aalto Hiihtoliiton tiedotteessa.

Vaikean ja vaihtelevan alkukauden jälkeen Aalto löysi hyppäämisen ilon lentomäestä. Päävalmentaja Lauri Hakolan mukaan Aallon itseluottamus alkoi löytyä myös kilpailussa; harjoituksissa mies on ollut hyvässä vauhdissa.

– Mäkiviikolta lähtien on hyppääminen mennyt koko ajan parempaan suuntaan, vaikka se ei aina tuloksissa ole näkynytkään. On valmentajana nähnyt, että nyt on menossa niin sanotusti kohti normaalimpaa ja tänään tuli hyvä osoitus siitä. Alkaa löytyä Antilla itseluottamus ja luotto tehdä hyppyä paineen kautta, eikä hakea oikoreittiä, analysoi Hakola tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Aallon ero kilpailun voittaja Puolan Piotr Zylaan oli 13,4 pistettä. Toiseksi kilpailussa hyppäsi Slovenian Timi Zajc ja kolmanneksi Itävallan Stefan Kraft.

Jarkko Määtällä oli vaikeaa päivän kilpailussa. Määttä hyppäsi 150 metriä ja oli viideskymmenes. Arttu Pohjolan uran ensimmäiset hypyt lentomäestä kantoivat 146 metriä harjoituskierroksella ja 139 kilpailukierroksella. Hän oli viideskymmeneskolmas.

Lentomäkiviikonloppu jatkuu huomenna sunnuntaina toisella osakilpailulla. Karsinta käydään kello 10.45 ja kilpailun ensimmäinen kierros starttaa kahdeltatoista päivällä Suomen aikaa.