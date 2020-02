Vilpas kiinnitti Haanpään loppukaudeksi

Samuli Haanpää vahvistaa Vilppaan rivejä Korisliigassa loppukauden ajan. Kuluneen viikon joukkueen kanssa treenannut Haanpää onnistui vakuuttamaan salolaisseuran otteillaan.

– Haanpää on ollut 1,5 kautta pelaamatta, mutta on osoittanut tämän viikon treeneissä olevansa hyvässä kunnossa ja on valmis hyppäämään Viikinkien mukaan loppukauden ajaksi, seura kertoo tiedotteessaan.

Vilppaan mukaan 33-vuotias Haanpää tuo loukkaantumisista kärsineelle joukkueelle runsaasti kokemusta ja heittovoimaa.

Haanpää pelaa ensimmäisen ottelunsa Vilppaan paidassa jo sunnuntaina, kun joukkue kohtaa Pyrinnön Tampereella.

Haanpää on pelannut urallaan 45 miesten maaottelua. Hänet on valittu Korisliigan vuoden tulokkaaksi kaudella 2009–10 ja vuoden pelaajaksi kaudella 2012–13. Keravan Kori-80 kasvatti pelasi edellisen kerran Korisliigassa kaudella 2017–2018 Espoo Unitedissa, missä hän viimeisteli 30 ottelussa keskiarvoikseen 11,5 pistettä ja napsi 4,2 levypalloa.

Ulkomailla Haanpää on pelannut muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa, Espanjassa ja Argentiinassa.