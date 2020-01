Katri Lylynperä paras suomalainen Dresdenin sprinteissä

Katri Lylynperän 12:s sija oli paras suomalaissijoitus Dresdenin maailmancupin sprinteissä lauantaina. Hyvässä hiihtovireessä olevan Lylynperän välierähiihdon pilasi kuitenkin kaatuminen ja finaalipaikka jäi haaveeksi.

– Hyvää menoa tänään ja uran ensimmäinen välieräpaikka, eihän siihen voi olla muuta kuin tyytyväinen. Alkuerässä löytyi niinkin hyvin jalkaa että pystyin nostamaan itseni toiseksi. Välierässä maalisuoralla sitten omaan virheeseen kaaduin ja siinä meni mahdollinen kymppisakin sijoitus tänään. Jalka oli tänään hyvä ja siihen voi olla tyytyväinen, Lylynperä kertasi hiihtoaan Hiihtoliiton tiedotteessa.

Kaatuminen koitui myös Krista Pärmäkosken kohtaloksi. Neljännessä välierässä hiihtänyt Pärmäkoski joutui sumpun keskelle ja kaatui. Hän oli eränsä viimeinen.

– Ihan positiivinen päivä, hyvä jalka alkuerässä. Aika-ajo ei ehkä ollut yhtä hyvä kuin eilinen avaava veto. Poikkeuksellisesti tein avaavan vedon vasta edellisenä päivänä sillä olosuhteet oli sen verran haastavat Suomessa. En ole ennen hiihtänyt täällä ja se näkyi varmaan vähän aika-ajoissa. Erässä harmittava kaatuminen, mutta se kuuluu tähän lajiin, pystyssä on pysyttävä. Huomenna sitten on aika speciaali kisa, kun vedetään kuusi hiihtoa, odotan sitä innolla. Näyttäisi että taudista on toivuttu ja vire on hyvä, Pärmäkoski kertoi.

Jasmi Joensuu sekä Tiia Olkkonen eivät selvinneet mukaan erävaiheisiin.

Naisten kilpailun voitti Ruotsin Linn Svahn ennen Slovenian Anamarija Lampicia ja Ruotsin Maja Dahlqvistia.

Miehille välierät jäivät haaveeksi. Joni Mäki sijoittui ensimmäisessä erässä viidenneksi.

– Vähän heikompi päivä tänään. Karsinnasta lähtien oli raskasta, erässä tuntui hieman paremmalta. Huonot linjavalinnat ja pelisilmä erässä kostautui loppua kohden. Kun ei ollut hyvä fiilis niin loppusuorakaan ei sitten kulkenut. Vähän harmittaa, Planican jälkeinen sairastelu on heikentänyt herkkyyttä, toivottavasti kisa kisalta alkaa taas fiilis paranemaan, Mäki kertoi.

Myös Verneri Suohonen sijoittui erässään viidenneksi.

– Päivä alkoi tänään karsinnalla ja siinä oli ihan kohtalainen kulku. Alku oli todella heikko, ekoissa väliajoissa olin 51. Sit löysin touchin toiselle kierrokselle. Lähdin hakemaan vitoserän kautta jatkopaikkaa, ja lähdin vauhdinpitäjäksi. Päästin Ruotsin Johan Häggströmin ohi ja jatkoin hänen perässään. Viimeisestä kurvista olin valmis aloittamaan loppuvedon, mutta en päässyt edellä menevän hiihtäjän ohi joten en saanut loppuvetoa aikaiseksi ja sitä myöten karvas karsiutuminen. Todella vahvaa hiihtoa, mutta erot on tiukkoja. Nälkä kasvaa syödessä ja tästä lähdetään jatkamaan seuraavissa karkeloissa.

Ristomatti Hakola sekä Lauri Vuorinen eivät selvinneet karsinnasta jatkoon.

Miesten kilpailun paras oli Ranskan Lucas Chavanat. Toiseksi sijoittui Norjan Sindre Björnstad Skar ja kolmas oli Ruotsin Johan Häggström.

Sunnuntaina Dresedenissä kisataan parisprinteissä.