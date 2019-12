Niskanen taisteli sijalle 11 – Kyllönen luisteli parhaan vapaan kymppinsä

Tour de Ski jatkui yhden välipäivän jälkeen Italian Toblachissa. Vuorossa oli vapaan tyyli väliaikalähdöt. Iivo Niskanen taisteli itsensä sijalle 11. Naisissa Anne Kyllönen oli sijalla 17. Niskanen jäi kisan voittaneesta Venäjän Sergei Ustjugovesta reilut 51 sekuntia.

– Suoritus oli ok, ja tuntui hyvältä. Ihan kilpailukykyistä oli. Ero kärkeen on aika iso, Ustjugov on tällä hetkellä tosi kova, kommentoi Niskanen kisan jälkeen Hiihtoliitolle.

Perttu Hyvärinen oli kisan 15:s päästyään Norjan Sjur Röthen peesiin.

– Kyllä se oli ihan taas kerran semmoinen kunnonmukainen suoritus. Hyvä veto. Loppuun tuli pieniä mustia hetkiä, sippasin. Röthen selän taakse pääsin hetkeksi hiihtelemään, tottakai siitä iso etu oli, Hyvärinen kommentoi Hiihtoliitolle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lari Lehtonen oli kisassa 48:s ja Lauri Lepistö 74:s.

Naisten vapaan kympillä sijalla 17. ollut Kyllönen arveli kisavauhtinsa olleen parasta vapaan kympin väliaikakisoissa.

– Verkassa jo tuntui tosi hyvältä hiihto. Tosi ehjä ja hyvä kisa, vähän taktikoinkin, josko sieltä sattuisi hyvä peesi tulemaan ja pääsin sitten lopussa hyödyntämään Östbergin vauhtia. Tosi tyytyväinen olen, Kyllönen iloitsi Hiihtoliitolle.

Kyllönen jäi kisan voittaja Therese Johaugista minuutin ja 5,5 sekuntia.

Kerttu Niskanen hiihti sijalle 22. Vilma Nissinen oli 43:s.

Huomenna Tour de Skillä hiihdetään 10 ja 15 kilometrin takaa-ajot tämän päivän kilpailun aikaerojen perusteella.