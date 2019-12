Joonas Jussila

Ykkössarjassa kakkosena majaileva Tuto Volley saa riveihinsä erittäin kovan vahvistuksen, kun yli 400 pääsarjatason ottelua ammattilaisurallaan tahkonnut Ismo Moilanen, 39, vahvistaa jatkossa turkulaisjoukkuetta. Mestaruusliigassa yli 5000 pistettä hakkurina niitannut mies kuului 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomen parhaimpiin lentopalloilijoihin. Hän on voittanut urallaan esimerkiksi kaksi Suomen mestaruutta.

Turkulaisjoukkueella oli läpi syyskauden pieniä haasteita hakkuripelissään, jossa päävastuun kantoi nuori Aleksei Zhbankov. Jatkossa Moilanen tuo varmuutta ja vaihtoehtoja hyökkäysosastolle.

Moilanen ei liity Tuton kokeneeseen ryhmään kylmiltään, sillä hän on harjoitellut joukkueen kanssa jo viikkoja ja hän on päässyt hyvään pelikuntoon. Mittavan ja menestyksekkään liigauransa jälkeen Moilanen pelasi Loimaan Jankossa kaudet 2014–2016, ja farmisopimuksen myötä hänet nähtiin keväällä 2016 Mestaruusliigan loppuotteluissa Hurrikaanin paidassa. Viime vuodet hakkurikonkari on pitänyt yllä pelituntumaan Salossa paikallissarjassa.

Moilanen on joukkueen kokoonpanossa jo sunnuntaina, kun sarja jatkuu joulutauon jälkeen Tuton matkatessa Kotkaan Karhulan Veikkojen vieraaksi.