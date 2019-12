Suomen naisilla tiukka lohko Kultaisessa liigassa – miehillä vähän helpompaa Hopeisessa liigassa

Suomen naiset kohtaavat ensi kesänä Kroatian, Tshekin ja Slovakian lentopallon Kultaisessa liigassa. Miehet kohtaavat Hopeisessa liigassa Azerbaidzhanin ja Kroatian.

Suomen naisten lohko on kovatasoinen, sillä Tshekki voitti Kultaisen liigan viime vuonna ja Kroatia otti hopeamitalit.

– Tällainen lohko sopii meille tosi hyvin. Joukkueet ovat Euroopan rankingissa sijoilla 10–19, joten on hieno tilanne päästä taas mittaamaan, miten meidän pelaajat ja joukkue pärjäävät tuossa tasossa, naisten päävalmentaja Tapio Kangasniemi sanoo.

Kroatia on rankingissa korkeimmalla, 10. sijalla. Tshekki on sijalla 13, Slovakia sijalla 16 ja Suomi sijalla 19.

– Sanomattakin on selvää, että lohko on kova ja vaikeaa tulee olemaan, mutta se kuuluu huippu-urheiluun. Näkisin Kultaisen liigan enemmän hyvänä mahdollisuutena kehittyä ja loistavana valmistautumisena syksyn EM-karsintaan, Kangasniemi toteaa.

Kultaisen liigan neljän parhaan lopputurnaus on juhannuksena 20.–21.6. Bulgariassa ja sinne pääsevät Bulgarian lisäksi lohkojen voittajat.

Naisten Kultaisessa liigassa on mukana 12 maata, jotka on jaettu kolmeen neljän maan lohkoon. Niissä pelataan koti- ja vierasottelut kutakin maata vastaan. Lopputurnauksen kaksi parasta joukkuetta pääsee FIVB:n Challenger Cupiin taistelemaan paikasta Nations Leagueen.

Suomen miehet putosivat viime kesänä Kultaisesta liigasta, mutta hakevat nyt nopeaa paluuta. Euroopan rankingissa vastustajat ovat selvästi Suomea jäljessä. Suomen ranking on 12, Azerbaidzhanin 29 ja Kroatian 32.

– Teemme kaikkemme voittaaksemme Hopeisen liigan ja palataksemme takaisin Kultaiseen liigaan, jonne Suomi mielestäni kuuluu, Suomen miesten päävalmentaja Joel Banks sanoo.

– Kroatia on hyvätasoinen joukkue ja sillä on tasokkaita pelaajia. Azerbaidzhania en kovin hyvin tunne, joten siinä on vähän työtä tehtäväksi.

Hopeinen liiga on tärkeässä osassa maajoukkueen ohjelmaa, koska se on Suomelle vuoden ainoa arvoturnaus.

– Me lähdemme siihen täydellä panoksella ja intensiteetillä saavuttaaksemme hyvän lopputuloksen, Banks vakuuttaa.

– On sääli, että mukana on vain kuusi joukkuetta, mutta se tarkoittaa, että jokaisessa koti- ja vierasottelussa tiedämme, mitä pitää tehdä ja saavuttaa.

Miesten Hopeisen liigan lohkovoittajat ratkaisevat liigan mestaruuden koti- ja vierasotteluilla kesäkuun lopussa.