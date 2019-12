Pienten loukkaantumisten nakertama Uudenkaupungin Korihait vahvistuu 27-vuotiaalla Richaud Packilla. 191-senttinen takamiehen ja laitahyökkääjän paikkaa pelaava Pack on päässyt jo ottamaan tuntumaa Pohitullin parkettiin joukkueen mukana muutamissa harjoituksissa.

Viime kaudella Pack ahkeroi Espanjan Leb Silver -liigaa pelaavassa Menorcan joukkueessa keskiarvoikseen 13,5 pistettä, 3,2 levypalloa ja 1,6 syöttöä ottelua kohti keskimäärin reilussa 26 peliminuutissa.

Korihaiden henkilöstö- ja talousjohtaja Jouni Grönroosin mukaan amerikkalaispelaaja saapui täydentämään siipirikkoista joukkuetta juuri oikeaan aikaan.

– Anton Cookin sairausloma jatkuu ja joukkueessa on muitakin pieniä loukkaantumisia, joten halusimme käyttää tämän mahdollisuuden taataksemme sen, että harjoitukset ja pelit jatkuvat mahdollisimman täysipainoisesti, hän selvittää seuran tiedotteessa.

Joukkueen kokonaistilannetta arvioidaan tarkemmin tulevien viikkojen aikana.

Korihait on ollut koko kauden Korisliigan hännänhuippuna. Se on kerännyt 18 ottelustaan vain kolme voittoa. Toiseksi viimeisenä majaileva Ura Basket on kuitenkin iskuetäisyydellä neljän pisteen päässä. Korihait pelaa seuraavan kerran keskiviikkona, kun joukkue saa kotihalliinsa vastaansa hallitsevan mestarin Karhu Basketin.