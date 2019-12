Joonas Jussila

Viime kaudella Korisliigassa debytoineen Ura Basketin taustayhtiö VS Basket Oy löytyy tuoreelta Verohallinnon protestilistalta. Verottaja julkaisee protestilistalla niiden yritysten, yhdistysten ja henkilöiden nimet, jotka eivät ole maksaneet maksukehotuksen eräpäivään mennessä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä tai työnantajan sairausvakuutusmaksuja mikäli kokonaissumma ylittää 15 000 euroa.

VS Basket Oy:n osalta velan kokonaissumma kohoaa 16 545 euroon. VS Basket Oy perustettiin kesällä 2018 vastaamaan Ura Basketin liigajoukkueen toiminnasta, ja Ura Basket ry on sen suurin osakkeenomistaja. VS Basket Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Granström myöntää asiasta ensimmäisenä uutisoineelle Kaarina-lehdelle, että debyyttikausi Korisliigassa oli taloudellisesti vaikea.

– Toiminta on kuluvan kauden aikana asettunut paremmin raiteilleen, mutta taloudellisen tilanteen ratkominen vie edelleen aikaa, Granström kertoi lehdelle luvaten samalla, että saatavat tullaan maksamaan Verohallinnolle seuraavien viikkojen aikana.

Ura Basketin debyyttikausi Korisliigassa oli vaikea myös pelillisesti, sillä joukkue jäi sarjan jumboksi varmistaen paikkansa kuluvalle kaudelle vasta karsintojen päätteeksi. Joukkueen taloutta rasittivat jatkuvat pelaajamuutokset, ja ryhmässä pelasi yhteensä seitsemän amerikkalaispelaajaa.

Yleisöä joukkue ei pystynyt kotipeleihinsä houkuttelemaan kuten seurassa toivottiin. Pääosin Kupittaan palloiluhallissa pelanneen joukkueen yleisökeskiarvo oli 745. Jos laskuista ottaa pois paikallisottelut Vilpasta vastaan, luku jäi alle 600 katsojaan. Kuluvalla kaudella Ura Basketin katsojakeskiarvo on ollut toistaiseksi 790.