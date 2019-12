Ts/Lennart Holmberg

a Karateka Titta Keinäsellä on realistiset mahdollisuudet taistella Tokiossa olympiamitalista, mutta kisapaikka on kiven alla. Olympiakaratessa kaksi painoluokkaa on yhdistetty ja tähän sarjaan pääsee vain kymmenen urheilijaa eli teoriassa viisi per painoluokka.