Ringeten maailmanmestaruus Suomeen seitsemättä kertaa peräkkäin

Suomi voitti ringeten maailmanmestaruuden seitsemättä kertaa peräkkäin. Suomi kaatoi finaalivastustajansa Kanadan varhain sunnuntaiaamuna pelatussa toisessa finaalissa numeroin 5–1.

Ottelussa nähtiin torstain ensimmäiseen finaaliotteluun verrattuna vähän maaleja, eikä jäähyjäkään ollut yhtä paljon. Suomen pistenaiset olivat ensimmäisen finaalin tavoin Anne Pohjola ja Susanna Tapani. Pohjola iski ottelussa tehot 3+1 ja Tapani 2+1.

MM-kisoissa finaalit pelattiin kahden voiton periaatteella, ja Suomen voitot molemmista finaaliotteluista sinetöivät maailmanmestaruuden.

Susanna Tapani teki Suomen avausmaalin ensimmäisen erän alussa, kun peliä oli kulunut viisi minuuttia. Anne Pohjola iski ensimmäisen erän aikana renkaan etuyläkulmaan ja seuraavan kerran vasta toisessa erässä, kun hän laukoi renkaan suoraan aloituksesta maaliin.

Kolmas erä ottelusta jäi täysin maalittomaksi, mutta Kanada avasi neljännen erän rivakasti Jamie Bellin maalilla, kun erää oli kulunut puoli minuuttia. Sekä Tapani että Pohjola onnistuivat maalilla kumpikin kerran viimeisen erän aikana sinetöiden jälleen Suomelle maailmanmestaruuden.

– Me oltiin kärsivällisiä. Siinä tuli nopeasti kolme maalia, ja sitten oli pitkä aika ennen kuin tuli seuraavia maaleja, ja me kuitenkin jaksettiin tehdä perustyötä, jota Kimi (Forsblom) ja Tipi (Himberg) painottivat vaihtoaitiossa. Kanada tuli kovasti päälle, mutta ei tehnyt maaleja. Se on parasta, että joudutaan joka tilanteesta taistelemaan kentällä, mitään ei saa ilmaiseksi, pistepörssin voittanut Anne Pohjola kertoo.

Ottelun parhaaksi pelaajaksi Suomen joukkueesta palkittiin mielettömän pelin maalilla torjunut Maria Perkkola. Perkkola torjui ottelussa 56 vetoa 57:stä, ja hänen torjuntaprosentti kisoissa oli 94,8. Kanadalta parhaana pelaajana palkittiin ottelussa Erika Kiviaho.

Suomen maalivahtipeli koko turnauksessa ja erityisesti voitto-ottelussa oli omaa luokkaansa, ja myös joukkueen kapteeni Marjukka Virta kehui Perkkolan ottelun jälkeen.

– Aivan uskomaton peli taas siltä, Virta sanoo painottaessaan puolustuksen ja maalivahtipelin tärkeyttä.

– Meidän ehdoton vahvuus on maalivahtipeli. Kyllähän MM-finaali on juuri noin tiukka, eikä siinä pitäisikään tulla tuon enempää maaleja. Meillä oli kolme maalia ja Perkkola oli tossa vireessä, niin kyllä mä ainakin tiesin, että ei Kanada tee yhtä enempää. Tän takia me ollaan maailman parhaita, me pystytään tekemään ne kolme–neljä maalia, joilla voitetaan peli.

Suomen joukkueen arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Susanna Tapani. Anne Pohjola valittiin koko turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

