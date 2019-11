Ensi kesänä Turussa kovat kisat – Nurmen kisat pääsi Kulta-luokkaan, peräti viidessä lajissa Timanttiliigan urheilijat

Maria Vesterinen

Turussa nähdään ensi kesäkuun 9. päivänä erittäin kovatasoiset yleisurheilukilpailut. Sen takaa Paavo Nurmen kisojen pääsy Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n uuden kilpailusarjan ylimmälle tasolle eli kultaiseen luokkaan.

IAAF julkisti uuden kilpailusarjansa World Athletics Continental Tourin (WACT) sekä siihen kuuluvat osakilpailut lauantaina Monacossa.

Kulta-tason kisoja on kaikkiaan yhdeksän. Turun lisäksi kilpaillaan Japanissa, Kiinassa, Jamaikalla, Tshekissä, Hollannissa, Unkarissa ja Puolassa ennen kuin kiertue syyskuussa päättyy Kroatian Zagrebiin. Historian ensimmäinen Kulta-tason kilpailu järjestetään toukokuussa Tokiossa.

– Euroopasta ovat mukana maanosan kuusi kärkikilpailua Timanttiliigan ulkopuolelta. Rima oli valinnoissa korkealla, joten on upeaa, että olemme mukana tuossa ryhmässä, iloitsee Nurmen kisoja järjestävän PN Turku OY:n toimitusjohtaja Jari Salonen tiedotteessa.

TS/Eero Saarikoski Ensi kesän Paavo Nurmen kisoissa Turussa nähdään peräti viidessä lajissa Timanttiliigan tasoa. Yksi lajeista on miesten kolmiloikka. Arkistokuvassa Simo Lipsanen kilpailee Turussa viime kesän kisoissa.

Ensi kesänä yleisurheilun ylimmän kilpailuluokan eli Timanttiliigan kisojen ohjelma tiivistyy, joten niissä on mukana entistä vähemmän lajeja. Osa lajeista siirtyy seuraavan tasoluokituksen kilpailuihin eli uuden WACT:n Kulta-tason kisoihin. Näissä kisoissa on silloin mukana lajien parhaat urheilijat ja heille on jaossa samat ranking-pisteet kuin mitä Timanttiliigassa saisi.

Turussa nähdään peräti viisi Timanttiliigan lajia.

– Turussa Timanttiliigan pisteet tuovia lajeja ovat miesten ja naisten 3000 metrin estejuoksut ja kolmiloikat sekä miesten kiekonheitto. Ainakin näihin lajeihin odotellaan maailman ehdotonta eliittiä ja tietysti kotimaan kärkinimiä, kertoo paikalla Monacossa oleva Salonen.

– Toki rakennamme muistakin lajeista mahdollisimman tasokkaat. Esimerkiksi miesten keihäänheitosta tavoitellaan viime vuosien tapaan todellista huippujen kohtaamista.

