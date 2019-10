Mira Potkonen varmisti MM-mitalin iskemällä pistevoiton irlantilaisvastustajasta puolivälierässä

Mira Potkonen varmisti torstaina MM-kisoissa vähintään pronssimitalin voittamalla irlantilaisen vastustajansa Amy Broadhurstin pisteillä.

Kaksinkertainen Euroopan mestari ja MM-turnauksen ykkösrankattu Mira Potkonen lähti puolivälieräotteluun itsevarmasti Broadhurstia vastaan. Aamupäivällä valmentaja Maarit Teurosen kanssa käyty keskustelu auttoi löytämään oikean asenteen, ja Ulan-Uden kehään nousi päättäväinen suomalaisnyrkkeilijä.

Broadhurst lähti hyökkäämään rajusti heti ottelun alusta alkaen, mutta Potkonen oli valmis vastaamaan iskumyllyyn. Irlantilaisen isoimmat rynnistyshalut taittuivatkin suomalaisen iskujen löytäessä osoitteensa.

Potkonen sai toisen ja kolmannen erien aluissa erinomaiset hyökkäykset läpi ja irlantilainen väsyi selvästi ottelun edetessä. Voitto kirjattiin suomalaiselle selvin lukemin 5–0.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Miran vastaiskut toimivat tänään. Ottelun jälkeen olin varma, että voitto tuli meille, kommentoi valmentaja Teuronen.

MM-mitali on Potkosen uran yhdestoista arvokilpailumitali. Suomalaisen urheilun kirkkaana tähtenä kilpaileva Potkonen on tänä vuonna iskenyt voitot jo Euroopan Kisoista Minskistä ja Euroopan mestaruuskilpailuista Madridista.

Potkonen iski vuonna 2016 kolme arvokisamitalia ja on nyt huikealla työllä uusinut hattutempun myös tänä vuonna.

MM-urakka jatkuu välierissä Kiinan Cong Wangia vastaan. Wang voitti omassa puolivälierässään mongolialaisvastustajansa vakuuttavasti 5–0.

– Perjantaina ohjelmassa on vastustajan otteluvideoiden katsominen ja sitten käymme tekemässä kevyen taktiikkatreenin. Tässä on lyöty ihan tarpeeksi viime päivinä, joten tarkoituksena on vain pitää kroppa käynnissä, Teuronen arvioi.