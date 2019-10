Sini Paakkinen Tuto uusi toiminnanjohtaja

Turun Toverien uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Sini Paakkinen, joka aloittaa tehtävässä lokakuun ensimmäisenä päivänä eli tänään tiistaina.

Paakkinen on 30-vuotias valtiotieteiden maisteri, joka on toiminut Tutossa kehittämiskoordinaattorina syksystä 2017. Hän on tehnyt töitä eri yhteistyöverkostojen rakentamiseksi oppilaitosten, yritysten, seurojen ja kaupungin kanssa sekä hoitanut tiedottamiseen ja tapahtumajärjestelyihin liittyviä asioita.

Lisäksi uusi toiminnanjohtaja on Turun Toverit ry:n tukirahaston perustamisen takana.

– Tukirahaston avulla seura voi mahdollistaa lasten harrastuksen jatkumisen, vaikka perheellä olisikin taloudellisia vaikeuksia, Tuto kertoo tiedotteessaan.

Paakkinen seuraa tehtävässään Henry Toivaria, joka jää eläkkeelle. Toivari työskenteli Tuton toiminnanjohtajana 21 vuotta.