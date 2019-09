Pihlakoski jatkaa IAAF:n hallituksessa ja Coe puheenjohtajana

Antti Pihlakoski jatkaa Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) hallituksessa. Pihlakoski sai jatkopestin toiselle hallituskaudella äänestyksen toiseksi parhaalla äänimäärällä, 125 äänellä.

– Näyttää siltä, että työtä, jota olen tehnyt arvostetaan. Olen ollut paljon mukana IAAF:n antidopingtyössä ja vetänyt siellä tiukkaa linjaa. Sitä porukka näyttää arvostavan, Pihlakoski sanoi.

Pihlakosken mukaan myös viime kesänä Tampereella onnistuneesti läpi viedyt 19-vuotiaiden MM-kilpailut olivat jääneet kongressiväen mieleen.

– Suomi tunnetaan edelleen yleisurheilumaana ja sillä on paikka yleisurheilumaailman sydämessä. Minulla on näissä tehtävissä ollut myös hyvät edeltäjät Carl-Olaf Homén ja Ilkka Kanerva, Pihlakoski sanoi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Dohan kongressi antoi jatkopestin myös IAAF:n puheenjohtajalle, ex-huippujuoksija Sebastian Coelle. Hänet valittiin jatkamaan IAAF:n johdossa seuraavat neljä vuotta ilman vastaehdokkaita.

Pihlakosken mukaan IAAF:n johdon alkava toimikausi ei näytä yhtä haasteelliselta kuin edellinen.

– Alkavan kauden haaste on kilpailujärjestelmän kehittäminen niin, että se on kaikille ymmärrettävä ja kiinnostava kaikilla eri tasoilla, eli maailman, maanosien ja kansallisella tasolla. Kilpailutoiminta on kaiken yleisurheilutoiminnan selkäranka, Pihlakoski sanoi.

Yleisurheilun MM-kisat alkavat Dohassa perjantaina.