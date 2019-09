Joonas Jussila

Suomen ylivoimaisesti menestynein naisseiväshyppääjä Minna Nikkanen, 31, päättää pitkän uransa. Turussa asuva somerolaislähtöinen Nikkanen kertoi päätöksestään Instagramissa tiistai-iltana.

– Olen päättänyt lopettaa pitkän urheilu-urani. Viime vuosina on ollut haasteita ehjänä pysymisen kanssa, jonka vuoksi uskon, että huipputuloksiin palaaminen on liian hankalaa. On kuitenkin ollut hienoa olla se urheilija, joka nosti suomalaisen naisseiväshypyn täysin uudelle tasolle, Nikkanen kirjoittaa.

Nikkanen jätti jo viime kesän kilpailukauden väliin käytännössä kokonaan toukokuussa kärsityn takareisivamman seurauksena. Aiemmin keväällä hän kärsi stressistä, joka teki hyppäämisestä vaikeaa. Nikkanen kokeili vielä toukokuussa kuntoaan Tilastopajacupin kilpailussa, mutta jätti lopulta kauden väliin.

Jarno Koivusen valmentama Nikkanen nousi Suomen huipulle jo teini-ikäisenä, voittaessaan ensimmäisen Suomen mestaruutensa 18-vuotiaana vuonna 2006. Yhteensä Suomen mestaruuksia kertyi hänelle peräti 11. Viimeisin niistä on kahden vuoden takaa.

Nikkanen on myös kokenut arvokisakävijä, joka edusti Suomea sisäratojen EM- ja MM-kisat mukaanlukien yhteensä 15:ssa arvokisassa. Hän oli mukana myös Lontoon olympialaisissa 2012 ja Rion kisoissa 2016. Ulkoratojen arvokisoissa hänen parhaaksi saavutukseen jäi Zürichin EM-kisojen 7. sija vuodelta 2014.

Nikkasen nimissä on ulkoratojen Suomen ennätys 460. Hallissa hän hyppäsi parhaimmillaan tuloksen 461.